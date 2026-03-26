Vuelve Alma X, el grupo más irreverente

El próximo sábado 11 de abril se ha programado una actuación de Alma X en el Tardeo de OchoyMedio de Madrid. El club se anota otra rareza tras haber programado recientemente el primer concierto en décadas de Meteosat.

El regreso de Alma X no representará solo su primer concierto en 20 años sino una de las pocas presentaciones que el dúo haya podido hacer de las canciones de su único disco. Cuando el sello Austrohúngaro publicó ‘Impacto’, el dúo formado por Carlos Santos (Also Starring) y Núria Blay (Pink Glove) ya estaba separado. Ahora ambos se reúnen por primera vez.

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Pese a que Alma X hayan caído bastante en el olvido (a fecha de hoy tienen 360 oyentes mensuales en Spotify), ‘Impacto’ reunió una serie de himnos políticamente incorrectos que han resultado un precedente muy evidente de formaciones que luego han llenado salas y estadios, como Las Bistecs, Ojete Calor y Ladilla Rusa.

Es imposible adivinar la acogida que tendrían hoy temas como ‘Mata a tu novio’ o ‘Crimen en Levante’, que parece inspirada por los crímenes de Alcàsser. ¿Se viralizarían o el grupo sería cancelado antes de nacer? ‘Twin Power’ se burlaba de la caída de las Torres Gemelas, mientras ‘Sónar’ es probablemente la primera canción de la historia sobre el postureo. Hace 10 años le dedicábamos un artículo a ‘Impacto’ en plena fiebre Bistecs.

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Los dj’s residentes pincharán también el mismo 11 de abril «himnos de Fischerspooner, Tok Tok vs Soffy O, Putilatex, Miss Kittin & The Hacker»… en uno de esos tardeos Flashback que está promoviendo la sala madrileña. Las entradas están a la venta.





