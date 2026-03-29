James Blake, Mala Gestión, Drexler, Muse… en el top 40 de JNSP

Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP con ‘Otro verano’, recibiendo el 65% de los votos en la final de Instagram. La entrada más fuerte es la de James Blake, que logra llegar al puesto 2 con ‘Death of Love’. También entran en el top 10 Mala Gestión, Jorge Drexler y Muse.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 1 1 10 Otro verano Martin 2 – 2 1 Death of Love James Blake 3 5 1 23 Nuevos recuerdos Martin 4 14 4 2 Mi loco cowboy Gara Durán 5 – 5 1 Noche de Casino Mala Gestión 6 2 2 3 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro 7 11 1 6 Reliquia Rosalía 8 – 8 1 Toco madera Jorge Drexler 9 – 9 1 Be With You Muse 10 6 6 3 American Girls Harry Styles 11 7 3 5 Dying for You Charli XCX 12 3 3 3 El hombre planeta Alcalá Norte 13 12 5 5 White Feather Hawk Tail Deer Hunter Lana del Rey 14 13 4 4 Vogue Nebulossa 15 9 7 3 Mala mía María José Llergo 16 25 7 6 Lucky Again Lykke Li 17 10 10 4 Risk It All Bruno Mars 18 20 18 2 Freaks Haute & Freddy 19 36 19 2 Esto no es amor Hofe, Natalia Lacunza 20 37 20 2 Dry Spell Kacey Musgraves 21 21 21 2 The Monsters of Pig Alley Morrissey 22 15 15 2 Shame Sunday (1994) 23 8 6 5 TICTAC Maria Arnal 24 18 11 6 I'll Change for You Mitski 25 19 13 6 Una muerte ideal Rodrigo Cuevas, Grande Amore 26 17 12 3 What You Want Angèle, Justice 27 29 1 21 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 28 39 5 60 M.A.P.S. Amaia 29 22 8 7 A veces Ana Torroja 30 – 30 1 SWIM BTS 31 – 31 1 Why Do Men Sing Bill Callahan 32 – 32 1 Goo Goo Ga Ga CA7RIEL & Paco Amoroso 33 31 27 3 Los paracaídas Samuraï 34 16 10 7 Ya no llueve dani dicostas 35 30 2 9 Aperture Harry Styles 36 27 27 6 God's Lonely Man Anna Calvi, Iggy Pop 37 24 19 6 Hasta Jesús tuvo un mal día CA7RIEL & Paco Amoroso 38 35 12 7 Homewrecker sombr 39 33 19 4 La línea de puntos 1111 40 23 13 4 KiLL iT QUEEN Ava Max

Candidato Canción Artista – Tell Me (U Want It) underscores – Tú y yo Fuji? – Klouds Will Carry Me to Sleep Gelli Haha – Caen imperios Mujeres – Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer – Surfboard Tokischa, Skrillex – Song of the Future U2 – Carry On Jungle – dirty wedding dress Bleachers – PLAY ME Kim Gordon

- Publicidad - - Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten 1111 / La línea de puntos

Alcalá Norte / El hombre planeta

Amaia / M.A.P.S.

Ana Torroja / A veces

Angèle, Justice / What You Want

Anna Calvi, Iggy Pop / God's Lonely Man

Ava Max / KiLL iT QUEEN

Bleachers / dirty wedding drees

Bruno Mars / Risk It All

BTS / SWIM

CA7RIEL & Paco Amoroso / Goo Goo Ga Ga

CA7RIEL & Paco Amoroso / Hasta Jesús tuvo un mal día

Charli XCX / Dying for You

dani dicostas / Ya no llueve

Fuji? / Tú y yo

Gara Durán / Mi loco cowboy

Gelli Haha / Klouds Will Carry Me To...

Harry Styles / American Girls

Harry Styles / Aperture

Haute & Freddy / Freaks

Hofe, Natalia Lacunza / Esto no es amor

James Blake / Death of Love

Jessie Ware / I Could Get Used to This

Jorge Drexler / Toco madera

Jungle / Carry On

Kacey Musgraves / Dry Spell

Kim Gordon / Play Me

Lana del Rey / White Feather Hawk Tail Deer Hunter

Lykke Li / Lucky Again

Mala Gestión / Noche de Casino

María José Llergo / Mala mía

Maria Arnal / TICTAC

Martin / Nuevos recuerdos

Martin / Otro verano

Mitski / I'll Change for You

Morrissey / The Monsters of Pig Alley

Mujeres / Caen imperios

Muse / Be With You

Nebulossa / Vogue

RAYE, Hans Zimmer / Click Clack Symphony

Rodrigo Cuevas, Grande Amore / Una muerte ideal

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Samuraï / Los paracaídas

sombr / Homewrecker

Sunday (1994) / Shame

Tokischa, Skrillex / Surfboard

Triángulo de Amor Bizarro / Sacrificio

U2 / Song of the Future

underscores / Tell Me (U Want It) Ver resultados