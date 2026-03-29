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James Blake, Mala Gestión, Drexler, Muse… en el top 40 de JNSP

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Por JNSP

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James Blake, Mala Gestión, Drexler, Muse… en el top 40 de JNSP

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Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP con ‘Otro verano’, recibiendo el 65% de los votos en la final de Instagram. La entrada más fuerte es la de James Blake, que logra llegar al puesto 2 con ‘Death of Love’. También entran en el top 10 Mala Gestión, Jorge Drexler y Muse.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 10 Otro verano Martin
2 2 1 Death of Love James Blake
3 5 1 23 Nuevos recuerdos Martin
4 14 4 2 Mi loco cowboy Gara Durán
5 5 1 Noche de Casino Mala Gestión
6 2 2 3 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro
7 11 1 6 Reliquia Rosalía
8 8 1 Toco madera Jorge Drexler
9 9 1 Be With You Muse
10 6 6 3 American Girls Harry Styles
11 7 3 5 Dying for You Charli XCX
12 3 3 3 El hombre planeta Alcalá Norte
13 12 5 5 White Feather Hawk Tail Deer Hunter Lana del Rey
14 13 4 4 Vogue Nebulossa
15 9 7 3 Mala mía María José Llergo
16 25 7 6 Lucky Again Lykke Li
17 10 10 4 Risk It All Bruno Mars
18 20 18 2 Freaks Haute & Freddy
19 36 19 2 Esto no es amor Hofe, Natalia Lacunza
20 37 20 2 Dry Spell Kacey Musgraves
21 21 21 2 The Monsters of Pig Alley Morrissey
22 15 15 2 Shame Sunday (1994)
23 8 6 5 TICTAC Maria Arnal
24 18 11 6 I'll Change for You Mitski
25 19 13 6 Una muerte ideal Rodrigo Cuevas, Grande Amore
26 17 12 3 What You Want Angèle, Justice
27 29 1 21 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
28 39 5 60 M.A.P.S. Amaia
29 22 8 7 A veces Ana Torroja
30 30 1 SWIM BTS
31 31 1 Why Do Men Sing Bill Callahan
32 32 1 Goo Goo Ga Ga CA7RIEL & Paco Amoroso
33 31 27 3 Los paracaídas Samuraï
34 16 10 7 Ya no llueve dani dicostas
35 30 2 9 Aperture Harry Styles
36 27 27 6 God's Lonely Man Anna Calvi, Iggy Pop
37 24 19 6 Hasta Jesús tuvo un mal día CA7RIEL & Paco Amoroso
38 35 12 7 Homewrecker sombr
39 33 19 4 La línea de puntos 1111
40 23 13 4 KiLL iT QUEEN Ava Max
Candidato Canción Artista
Tell Me (U Want It) underscores
Tú y yo Fuji?
Klouds Will Carry Me to Sleep Gelli Haha
Caen imperios Mujeres
Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer
Surfboard Tokischa, Skrillex
Song of the Future U2
Carry On Jungle
dirty wedding dress Bleachers
PLAY ME Kim Gordon

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