James Blake, Mala Gestión, Drexler, Muse… en el top 40 de JNSP

Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP con ‘Otro verano’, recibiendo el 65% de los votos en la final de Instagram. La entrada más fuerte es la de James Blake, que logra llegar al puesto 2 con ‘Death of Love’. También entran en el top 10 Mala Gestión, Jorge Drexler y Muse.
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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|10
|Otro verano
|Martin
|2
|–
|2
|1
|Death of Love
|James Blake
|3
|5
|1
|23
|Nuevos recuerdos
|Martin
|4
|14
|4
|2
|Mi loco cowboy
|Gara Durán
|5
|–
|5
|1
|Noche de Casino
|Mala Gestión
|6
|2
|2
|3
|Sacrificio
|Triángulo de Amor Bizarro
|7
|11
|1
|6
|Reliquia
|Rosalía
|8
|–
|8
|1
|Toco madera
|Jorge Drexler
|9
|–
|9
|1
|Be With You
|Muse
|10
|6
|6
|3
|American Girls
|Harry Styles
|11
|7
|3
|5
|Dying for You
|Charli XCX
|12
|3
|3
|3
|El hombre planeta
|Alcalá Norte
|13
|12
|5
|5
|White Feather Hawk Tail Deer Hunter
|Lana del Rey
|14
|13
|4
|4
|Vogue
|Nebulossa
|15
|9
|7
|3
|Mala mía
|María José Llergo
|16
|25
|7
|6
|Lucky Again
|Lykke Li
|17
|10
|10
|4
|Risk It All
|Bruno Mars
|18
|20
|18
|2
|Freaks
|Haute & Freddy
|19
|36
|19
|2
|Esto no es amor
|Hofe, Natalia Lacunza
|20
|37
|20
|2
|Dry Spell
|Kacey Musgraves
|21
|21
|21
|2
|The Monsters of Pig Alley
|Morrissey
|22
|15
|15
|2
|Shame
|Sunday (1994)
|23
|8
|6
|5
|TICTAC
|Maria Arnal
|24
|18
|11
|6
|I'll Change for You
|Mitski
|25
|19
|13
|6
|Una muerte ideal
|Rodrigo Cuevas, Grande Amore
|26
|17
|12
|3
|What You Want
|Angèle, Justice
|27
|29
|1
|21
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|28
|39
|5
|60
|M.A.P.S.
|Amaia
|29
|22
|8
|7
|A veces
|Ana Torroja
|30
|–
|30
|1
|SWIM
|BTS
|31
|–
|31
|1
|Why Do Men Sing
|Bill Callahan
|32
|–
|32
|1
|Goo Goo Ga Ga
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|33
|31
|27
|3
|Los paracaídas
|Samuraï
|34
|16
|10
|7
|Ya no llueve
|dani dicostas
|35
|30
|2
|9
|Aperture
|Harry Styles
|36
|27
|27
|6
|God's Lonely Man
|Anna Calvi, Iggy Pop
|37
|24
|19
|6
|Hasta Jesús tuvo un mal día
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|38
|35
|12
|7
|Homewrecker
|sombr
|39
|33
|19
|4
|La línea de puntos
|1111
|40
|23
|13
|4
|KiLL iT QUEEN
|Ava Max
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Tell Me (U Want It)
|underscores
|–
|Tú y yo
|Fuji?
|–
|Klouds Will Carry Me to Sleep
|Gelli Haha
|–
|Caen imperios
|Mujeres
|–
|Click Clack Symphony
|RAYE, Hans Zimmer
|–
|Surfboard
|Tokischa, Skrillex
|–
|Song of the Future
|U2
|–
|Carry On
|Jungle
|–
|dirty wedding dress
|Bleachers
|–
|PLAY ME
|Kim Gordon
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