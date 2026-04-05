‘¿Quién necesita un amor?’, se pregunta Evripidis en su single de regreso. Después del recopilatorio ‘Alegre persona triste’, Evripidis and his Tragedies nos trae una canción de encantador synth-pop ochentero. El mismo Evripidis explica en su Bandcamp que “la canción nació como un ejercicio de pop de dormitorio, basado en un riff que estuve tocando obsesivamente en un teclado asmático que pertenecía a la madre de mi pareja”.

El resultado es una balada electrónica regada de ironía agridulce, que suena a verano melancólico, a vacaciones que terminan y a pasear en la playa al amanecer entre brumas, mientras te preguntas obsesivamente: ¿quién necesita un amor? ¿Quién necesita ese dolor de muelas, cuando la ciudad está llena de bares, de extraños por conocer? Evripides recita todas las ofertas y tentaciones que hay a su alrededor para evitar el amor. Un amor que, en el fondo, es lo que más anhela. Porque… ¿quién necesita un amor? Pues todes.

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Marc Ribera (Doble Pletina) aporta la guitarra y el vídeo de la canción, una pequeña maravilla. Está hecho de manera artesanal, coloreado y animado a mano. Una hermosa filigrana en que Evripidis alterna con estatuas de la antigua Grecia. Una iconografía que remite a la mitología helénica que riega la letra: Ulises, sirenas… Y multiplica el hechizo de la canción.

