¿Qué es la música electrónica en 2026?

Con motivo de Electrónica en Abril, visitan ALGO CAMBIÓ…, el podcast de Fundación SGAE con JENESAISPOP, varias personas y entidades para hablar sobre la situación de la escena en 2026, planteando cuestiones como «¿Quiénes son los nuevos pioneros de esta década, los nuevos Burial, las nuevas Sophies?» y «¿La música electrónica de 2026 tiene que referenciar absolutamente todos los géneros?».

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Nos visita en primer lugar Diego Rubio, redactor jefe de Nuebo y colaborador de Rockdelux, medio para el que escribió este estupendo artículo. En este capítulo nos habla de artistas como Los Thuthanaka, DJRUM, Carrier o aya, entre otros. Diego nos habla sobre cómo está cambiando la metodología en el mundo de la grabación, con un gran protagonismo de la sampledelia; del poco purismo que hay en electrónica en comparación al mundo del pop; o del error de asociar electrónica a hedonismo, cuando hay artistas tan concienciados como DJ Sprinkles. De hecho, ha publicado un disco sobre el genocidio en Gaza.

Nuestro artista invitado es Gazzi, que hará esta semana una masterclass en Electrónica en Abril sobre producción y sampleo. Gazzi acaba de ganar el PREMIO MIN a Mejor Grabación de Electrónica por ‘2025’, y después ha publicado otro proyecto de ambient, el precioso ‘Waves of Time’. Pablo Jiménez -su verdadero nombre- nos habla de su relación con géneros dispares, de la creación, y de la escena en general. «Ahora parece que los dj’s tenemos que ser influencers. Yo no quiero ser famoso, yo quiero hacer música», asegura al tiempo que cuenta cuánto le desagrada cómo ha cambiado la pista de baile: «¿Quién grabaría con un móvil en un club?».

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Gazzi también es muy crítico con la situación del mercado en cuanto a conciertos y festivales, sobre todo en cuanto a los precios: «Me parece muy desleal por parte de los artistas. Hay festivales a los que podías ir por 30 o 40 euros. Ahora con eso no da ni para una entrada de día. Si vienen Bad Bunny, Rosalía o Kanye West, y cobran 300 euros, y hay gente que se gasta ese dinero, eso perjudica a todo el ecosistema, porque ese dinero no puedes emplearlo en salir 4 o 5 veces», dice en referencia a conciertos o eventos más pequeños. Finalmente, el artista dice que escucha poca electrónica de club, pero nos recomienda el disco ‘Summer of Love’ de Torus con Malibu, y se plantea: «¿cómo puede ser que no se enseñe en un conservatorio a Aphex Twin?».

Rocío Mateo Sagasta, responsable de Música y Audiovisuales en La Casa Encendida, nos habla de la evolución del ciclo Electrónica en Abril a lo largo de los años, de cómo Reino Unido ha dejado ser el epicentro, y de cómo en la electrónica ha permeado el trap o lo latino. Huyendo de «eurocentrismo y falocentrismo», recomienda sesiones como las que se podrán ver de Rosa Pistola o La Cachetona.

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Por último, merece la pena escuchar a Elisa Luengo, ex programadora del club De School y Dekmantel, aunque sea en forma de Zoom desde Ámsterdam. La responsable de Electrónica en Abril estos últimos años, nos habla de proyectos que podremos ver en 2026, tan interesantes como Lyra Pramuk, JASSS & Ben Kreukniet o weed420.

Además, habla de los cambios en los últimos años: «Hay un cambio de paradigma en la electrónica desde el covid. Es más difícil atraer a público joven, pasan más tiempo online, beben menos. Ha pasado antes con el rock, con la música que nace en los márgenes, en la subcultura, cuando se los lleva el mainstream». También cree que «la figura del dj se ha convertido en una popstar, más que alguien que está en las sombras. Ya pasó en los años 90, tampoco es una novedad».

Su programación para Electrónica en Abril es una respuesta a esto que está pasando. «El contexto no tiene que ser solo el club. Puedes ir al club, por supuesto, en la Sala Villanos, pero queremos que sea más abierto, más humano, que todo dialogue con todo». En cuanto a quién puede ser el nuevo Aphex Twin, la nueva Sophie, Luengo cree que hay más variedad de «géneros y ciudades que un artista que esté revolucionando un subgénero. Es poco frecuente. A cambio tienes una cola muy larga de nicho», indica referenciando al colectivo weed420, «un grupo de venezolanos de 19 años que responden a lo que está pasando políticamente, se conocieron por internet y colaboran online».

