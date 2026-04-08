¿Kelela y guitarras? Tiene más sentido del que parece

Kelela, una de las diosas del black pop electrónico actual -si no la divinidad suprema, con perdón de FKA twigs- vuelve, pero no como la recordabas.

‘Idea 1’ es el single que inaugura la nueva era de Kelela y marca el lanzamiento de su tercer álbum oficial, cuarto si contamos el innovador y pionero ‘CUT 4 ME‘, considerado, en realidad, un mixtape.

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El tema sorprende por la presencia de guitarras eléctricas, dando lugar a una especie de hyper-grunge flotante hasta ahora inédito en su discografía. La melodía sentida, tan típica de Kelela, sigue ahí, pero ahora el envoltorio es eléctrico, incluso shoegaze.

El cambio de dirección tiene más sentido del que parece: aunque no existen grabaciones disponibles, Kelela formó parte de una banda de metal progresivo llamada Dizzy Spells, activa alrededor de 2008-2009, años antes de su incursión en la electrónica. De esta manera, Kelela vuelve a sus raíces, además de usar esta música para comentar sobre el estado del mundo actual.

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‘Idea 1’ reflexiona sobre “cómo se siente existir en este clima: el peso de estar obligada a ser testigo, absorber y decir la verdad en un momento en que el mundo parece desmoronarse». Kelela añade: “Ese es un tipo particular de carga que las mujeres negras conocen íntimamente. Esta canción no ofrece respuestas; simplemente se niega a mirar hacia otro lado. Coescribirla con mi mejor amiga Janiva Ellis, escuchar cómo la producción de Oscar le dio forma, y luego ver cómo 91 Rules lleva esa tensión a la vida visualmente se siente como el comienzo de una conversación mucho más amplia que estoy lista para tener».

