Chiara Oliver pone fecha a su debut oficial… y reinvención

Chiara Oliver, concursante de Operación Triunfo 2023, ha obtenido cierto éxito en las listas españolas con ‘La libreta rosa’ y su ampliación ‘La última página’, que en realidad forman una especie de minidisco doble, pero que no constituyen el álbum debut oficial de la artista británico-menorquina. Este disco debut llegará este año, tres años después de su paso por el concurso.

Hay que recordar que Oliver formó parte de la generación de Violeta Hódar, Paul Thin y, por supuesto, del cada vez más reconocido Juanjo Bona, así como de Martin Urrutia, quien publica su primer disco esta misma semana. El de Oliver tardará un mes más y podrá escucharse a partir del 8 de mayo.

- Publicidad -

‘Margaritas’, ‘No fue real’ y ‘Puzzle’ han sido los tres primeros adelantos, mostrando una evolución clara desde el punk-pop adolescente a lo Olivia Rodrigo, presente en cortes como ‘Bucle’, hacia un sonido más maduro, sombrío y melancólico. ‘3 de febrero’ fue un aviso.

En estos tres avances encontramos guitarras acústicas, atmósferas sombrías, capas vocales suaves y un marcado regusto alternativo, además de letras emocionales e introspectivas sobre amor, que sitúan a Oliver como una clara alumna aventajada de artistas como Lizzy McAlpine, Holly Humberstone, Phoebe Bridgers, la recomendable Blondshell o la Taylor Swift más introspectiva. Oliver siempre tuvo uno de los timbres más reconocibles de su edición, y el cambio de dirección musical le sienta sorprendentemente bien.





