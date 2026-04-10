Thirty Seconds to Mars revivirán 2 discos en 2 ciudades españolas

Thirty Seconds To Mars, la banda de Jared Leto y Shannon Leto, que presume de haber vendido más de 15 millones de álbumes en todo el mundo, anuncia gira europea. Un tour que tendrá lugar exactamente dentro de un año, entre los días 6 de abril (Lisboa) y 1 de mayo (Dublín).
Respecto a España, tenemos dos fechas: el 8 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y el 9 de abril de 2027 en el Roig Arena de Valencia. Estos son los datos de preventa y venta, a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés:
Live Nation-S.SMusic: a partir del miércoles 15 de abril a las 10:00h
Live Nation: a partir del jueves 16 de abril a las 10:00h
La gira se llama “A Beautiful Lie vs This Is War”, haciendo referencia a sus dos discos más populares. ‘A Beautiful Lie’, que acaba de cumplir 20 años, incluía su canción más popular, ‘The Kill’, así como otros hits como ‘Attack’ o ‘From Yesterday’, además del corte titular. En ‘This Is War’, además del corte titular, encontrábamos ‘Kings and Queens’ y ‘Closer to the Edge’.
Además, Live Nation informa de que el exmiembro de la banda Tomo Miličević se reunirá con Jared Leto y Shannon Leto, en lo que será un muy esperado regreso entre sus fans. Así queda el tour europeo:
FECHAS “A BEAUTIFUL LIE VS THIS IS WAR” 2027 EUROPEAN TOUR
Mar 6 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
Jue 8 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
Vie 9 de abril – Valencia, España – Roig Arena
Dom 11 de abril – Milán, Italia – Unipol Forum
Lun 12 de abril – Múnich, Alemania – Olympiahalle
Mié 14 de abril – Viena, Austria – Stadthalle D
Jue 15 de abril – Cracovia, Polonia – Tauron Arena
Sáb 17 de abril – Frankfurt, Alemania – Festhalle
Dom 18 de abril – Berlín, Alemania – Velodrom
Mar 20 de abril – Hannover, Alemania – ZAG Arena
Mié 21 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
Vie 23 de abril – Amberes, Bélgica – Lotto Arena
Dom 25 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – AFAS Live
Lun 26 de abril – París, Francia – Accor Arena
Mié 28 de abril – Londres, Reino Unido – The O2
Jue 29 de abril – Mánchester, Reino Unido – Co-op Live
Sáb 1 de mayo – Dublín, Irlanda – 3Arena