«no sé no sé» si Jim Legxacy puede hacer un mal tema

Jim Legxacy continúa siendo uno de los artistas más emocionantes del Reino Unido. También es uno de los más consistentes, lo cual hace que uno se pregunte cómo es capaz de seguir sacando temazo tras temazo. Después del lanzamiento de ‘black british music’ en 2025, con las destacadas ‘stick’ y ‘father’, el joven artista sigue dando motivos para estar escuchando gracias a lanzamientos como el de ‘idk idk’. Es la Canción del Día.

Producida por el propio Jim junto a Joe Stanley, -fullstopnathan., henes, Boy Red y Vuko, ‘idk idk’ no se distancia demasiado del estilo que ha cultivado el artista. En su lugar, sigue desarrollando su ecléctica mezcla de grime, R&B, afrobeat y pop de forma genial.

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Jim es un especialista en introducir frases contundentes en un contexto musical esperanzador, justo como ‘idk idk’. De esta forma, canta en el estribillo sobre «vivir con mis defectos», «pelear con mis pensamientos» y la búsqueda de una cura. Él sabe que se lo ha estado currando, pero aquí es donde entran las dudas. El «no sé»: «Les di de todo y no me aman», entona.

El artista continúa recordando al oyente sobre su época sin hogar («Estaba viviendo en suelos, no paré») sobre una base que brilla gracias a una producción absolutamente llena de estímulos, en contraste con sus melódicas líneas vocales. Si paras de prestar atención, te pierdes frases tan importantes como esta: «Si muero como una leyenda, ¿me enterrarán con mis amigos?».