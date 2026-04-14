Káryyn y ‘Collapse Phase’: pop electrónico de ruptura emocional

Káryyn es una de las artistas de pop electrónico que admiten la etiqueta de “etéreo”, una etiqueta que explica en parte una propuesta que tiene tanto de pop como de experimental. Káryyn, que ha actuado en festivales como Sónar y ha colaborado con Apparat en su último disco, ‘A Hum of Maybe‘, publicó su debut, ‘The Quanta Series’, en 2021, un disco que te gustará si te gustan artistas como AURORA, FKA twigs, Woodkid o Fever Ray.

Estadounidense de origen armenio, Káryyn se ha dado a conocer por la intensidad de sus producciones, la potencia de sus interpretaciones vocales y sus composiciones, como ‘EVER’ o ‘BINARY’, también vinculables al trabajo de la primera Arca. En ‘Fountain of Peace’ ponía la voz a una atmosférica producción electrónica de Daniel Avery.

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Pero Káryyn está lista para dar un salto importante en popularidad. Su segundo disco, ‘Physics Universal Love Language (Pull)’, que sale el 29 de mayo, se ha presentado con sencillos tan potentes como ‘Collapse Phase’, la Canción del Día de hoy.

‘Collapse Phase’ pone de relieve la potencia vocal de Káryyn, mientras la producción se mueve bajo su voz como una placa tectónica, poniéndose realmente en marcha en un estribillo casi instrumental, salpicado por chops vocales de la artista, antes de que entre un beat cercano al drum n’ bass. La canción suena tan bien en parte porque James Ford es uno de los productores involucrados.

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‘Collapse Phase’ hace uso de lenguaje científico, casi metafísico, para narrar el proceso de una relación que se está rompiendo. Es muy Björk la manera en que Káryyn describe que el proceso está “afectando a nuestra forma” y “reorganizando nuestra existencia”. El coro “pones una pausa a nuestro amor” sugiere que el amor no se ha roto, pero sí se ha congelado. Al final, ese “colapso” llega a una “fase final” lógica, con Káryyn lista para empezar una nueva etapa vital.





