Sí que el nuevo EP de Alavedra está «Muy bien»

Entre los conciertos de este mes recomendados del ciclo Escenarios Madrid de Vibra Mahou, está el de Alavedra. Actúan este viernes 17 de abril en el Café La Palma de Madrid. Seguro que estará a reventar.

Ya seguimos al grupo de Dani (Daniel Belenguer), Xiri (Oriol Romaní), Ret (Albert Rams) y Genís Pena a través de cañonazos y canciones tan divertidas como ‘La jota del poliamor‘ o ‘La excusa perfecta’, esta extraída de su último álbum hasta ahora ‘Feliz a la fuerza‘. Y ahora se superan con un EP de 6 temas en el que casi cada tema podría ser nuestra Canción del Día.

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Con influencias como The Strokes (‘Confía’) y el rock surfero (‘Hay gente’), despuntan estribillos lanzados con cierto humor como «Hay gente que merece las cosas que le pasan». Siento especial debilidad por el «sing along» al que invita el corte con silbido llamado ‘Retiro’ («solo miro el móvil para no pensar!!!»), pero comenzando por el principio, seleccionemos como Canción del Día el primer single, ‘Dame un segundo’.

En este caso, Alavedra se propusieron entregarnos «un himno fresco y divertido para los que no han superado a su ex, para desahogarse bailando y gritándolo a pleno pulmón». El ‘Joder no sé’ existencial de Carolina Durante se transforma aquí en un «Joder te quiero» lleno de inseguridades carpeteras.

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La gran baza de la canción -aparte de narrar lo que se define como un «ataque de celos»- es contar con unas estrofas que parecen el estribillo, y viceversa. Cuando crees que el tema ya lo ha dado todo («así que lo siento, te quiero mucho…»), llega la parte de «Se me hace grande / Siento un gran vacío / esto solamente me ha pasado contigo», que suena con dos melodías diferentes a lo largo de estos 2 minutos y medio escasos de composición. Trucos de artistas que no son ya precisamente noveles para que la canción suene en bucle.

