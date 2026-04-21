Luces, cámara… rutina: Harry Styles desmonta el espectáculo desde dentro en ‘American Girls’

Un día más en la oficina. Harry Styles nos enseña en ‘American Girls’ las bambalinas del rodaje de una película de acción. Si en ‘Aperture’, su anterior clip, veíamos cómo lo extraordinario se adueñaba de un relato que transcurría en un entorno tan poco propicio para la diversión como un hotel solitario y anodino (salvo que tenga balcón y piscina), en su nuevo vídeo recurre a la estrategia contraria: introducir lo prosaico, lo cotidiano, la monotonía, en medio de un espectáculo lleno de explosiones, persecuciones y acrobacias.

Dirigido por James Mackel, reciente ganador del Grammy por el videoclip ‘Anxiety’, ‘American Girls’ avanza por medio de dos líneas narrativas que se entrecruzan constantemente. Por una parte, las escenas de acción que protagoniza el cantante, rodadas con todos los códigos del blockbuster contemporáneo. Y, por otra, el reverso de esas imágenes: el rodaje mismo, con dobles, técnicos, cables, esperas y repeticiones que desactivan la ilusión de peligro y espectacularidad. La magia y su truco.

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El resultado es, a la vez, un homenaje a los especialistas y al equipo técnico que hacen posible esas secuencias de impacto (al final se incluye un guiño al logo de Amblin, la productora de Steven Spielberg) y una metáfora sobre la propia condición de estrella: detrás de la promesa de una vida extraordinaria, a menudo solo hay rutina, repetición y un decorado cuidadosamente construido.

