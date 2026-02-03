10 momentazos de unos Grammys muy acertados

Cerramos el análisis de los Grammy con un podcast de actualidad en el que comentamos la ceremonia. Si en este siglo han sido muy cuestionados los Grammys de los 2000, los cuatro AOTY a Taylor Swift o el ninguneo a Kendrick Lamar y Kanye West en la categoría principal; esta vez hay poco que discutir a la Academia. En este capítulo de REVELACIÓN O TIMO analizamos los resultados, que han dejado como gran ganador a Bad Bunny, para disgusto de muchos de nuestros seguidores en Instagram.

- Publicidad -

La conversación la orquestamos en torno a lo que han sido los 10 grandes momentazos o puntazos de la ceremonia:

1.-Bad Bunny, como símbolo de esperanza en Estados Unidos. La respuesta de Trump.

2.-Billie Eilish, Canción del Año con un tema antiguo, también realiza un discurso político.

3.-Lady Gaga arrasa en la categoría pop y celebra la victoria de Bad Bunny.

4.-El reconocimiento a Kendrick Lamar en Canción, Grabación y Rap, aunque sigue sin recibir el Álbum del Año. La inenarrable entrega de premio de Cher.

5.-Olivia Dean gana el premio a Artista Revelación y asegura ser «nieta de migrantes».

- Publicidad -

6.-Justicia para The Cure, en una «entrega» que quedó muy deslucida.

7.-El despiste de la siempre entrañable, muy querida e influyente Joni Mitchell.

8.-Las Mejores Actuaciones de los Grammy: Justin Bieber en calzoncillos, Tyler the Creator atropellándose a sí mismo, Lady Gaga… y una Sabrina Carpenter que supo perder con deportividad.

9.-La preceremonia: el placer de ver premiados a FKA twigs, Tame Impala, Natalia Lafourcade, Turnstile, ‘Golden’…

10.-La Alfombra Roja, que nos dejó el look de Chappell Roan, las chapas del ICE, Ca7riel y Paco Amoroso haciendo referencia a su retiro…

Puedes oír nuestro podcast en Spotify, ivoox, así como en otras plataformas.

