Los Grammy se han celebrado esta noche y han estado marcados por la victoria de Bad Bunny en la categoría más importante y por los discursos reivindicativos, especialmente a favor de la migración y en contra del ICE, por parte de Billie Eilish u Olivia Dean.

Pero también han pasado cosas en la alfombra roja. Chappell Roan ha elegido, sin duda, el look más arriesgado de la noche: un vestido clavado en sus pezones que dejaba su torso completamente al descubierto. Arriesgada también ha sido la máscara negra de Gesaffelstein (productor de Lady Gaga), que ha posado como si fuera una estatua de mármol viviente.

Entre los looks “diferentes”, aunque más convencionales, de la alfombra roja, hay que destacar los de Doechii -de púrpura-, Miley Cyrus en plan rockera o Ca7riel y Paco Amoroso de gris claro. También han sido llamativos los colorines de PinkPantheress y el paralelismo de Zara Larsson y Nicki Nicole, que han posado juntas como divinidades venidas del Olimpo.

Y entre los artistas que han apostado por estilismos más bien clásicos se encuentran Bad Bunny, Sabrina Carpenter o Addison Rae, quien ha emulado a Marilyn Monroe. El negro ha tenido un especial protagonismo con Lady Gaga -que durante la gala cambió al granate- o la pareja formada por Justin y Hailey Bieber, aunque luego Justin ha actuado en gayumbos.

Algunos estilismos han generado confusión, como el de Harry Styles, que parecía llevar tres estilos diferentes entre chaqueta, pantalones y calzado. Esperamos que estuviera contento con su look, porque ha tenido que salir a entregar el premio a Álbum del año a Bad Bunny de esa guisa.

