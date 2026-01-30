Harry Styles logra su tercer número 1 en solitario en UK

‘Aperture‘, el electrónico nuevo single de Harry Styles, empezó muy fuerte en listas globales. Fue top 1 en la tabla mundial de Spotify con 12 millones de streams diarios, pero enseguida se desplomó a unos 4 millones por día. La buena noticia es que se ha mantenido ahí, y las cifras locales le valen el número 1 oficial en la lista semanal de Reino Unido.

El número 1 se ha logrado sin trampa ni cartón, es decir, sin ediciones en cassette, CD, vinilo o acuerdos con plataformas concretas. De las 70.498 copias despachadas, casi 69.000 han sido puntos de streaming y casi 2.000 descargas de mp3. Su principal competidor, Dave con ‘Raindance’, queda lejísimos con 45.000 copias.

Por extraño que parezca, ‘Aperture’ es tan solo el tercer número 1 en su propio país, tras la glam ‘Sign of the Times’ y obviamente ‘As It Was’.

Si pensamos en otros de sus singles que han vendido 1 millón de copias solo dentro de las islas británicas, hay que recordar que ‘Watermelon Sugar’ quedó en el puesto 4, ‘Adore You’ en el puesto 7, ‘Falling’ en el puesto 15, ‘Golden’ en el puesto 26 y ‘Late Night Talking’ en el puesto 2. También hay que destacar que ‘Music for a Sushi Restaurant’ quedó en el puesto 3, aunque no ha vendido 1 millón de copias, según la OCC.

Buscando más resultados internacionales, ‘Aperture’ «abre» en el top 1 en Irlanda, en el top 2 en Australia, en el top 7 en Alemania, en el top 9 en Noruega y en el top 17 en Holanda, entre otros territorios. Los datos español y estadounidense se conocerán a principios de la semana que viene.

