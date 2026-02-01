FKA twigs, The Cure, Lady Gaga… ganan los primeros Grammys

La pre-ceremonia de los Grammys deja como siempre grandes ganadores en las categorías alternativas. Las primeras ganadoras de la noche han sido Cynthia Erivo y Ariana Grande por su colaboración ‘Defying Gravity’ como Mejor Dúo de Pop. Han derrotado a ‘Golden’, que después ha podido vengarse en la categoría para Mejor Canción de Banda Sonora.
Entre las pocas personas que se han pasado a recoger su galardón por la pre-ceremonia hay que hablar de FKA twigs. ‘Eusexua‘ ha ganado el premio a Mejor Disco de Electrónica. Muy emocionada, ha animado a los artistas a seguir su intención: «no os rindáis, seguid vuestra visión».
Tame Impala ganaba la Mejor Grabación Electrónica por ‘End of Summer’, pero no estaba allí para recogerlo. Como tampoco Lady Gaga, que obtenía la Mejor Grabación Pop Dance por ‘Abracadabra’, pero se reservaba para su actuación más tarde en la noche. El de Gesaffelstein ha sido el Mejor Remix para la misma canción.
Quien sí ha podido recoger su galardón ha sido Gloria Estefan por ‘Raíces’ como Mejor Disco Tropical Latino. Se ha manifestado emocionada como el primer día, «50 años después». Muy merecidamente, Natalia Lafourcade ha ganado Mejor Disco Latino por el excelente ‘Cancionera‘. En un esfuerzo por acercarse a nuevas generaciones, Ca7riel y Paco Amoroso tienen el Mejor Disco Alternativo por ‘Papota‘ y ellos sí han acudido a recoger el galardón, dedicándoselo a Argentina.
Otros grandes ganadores de esta pre-ceremonia han sido The Cure, haciéndose con los premios alternativos por el tema ‘Alone’ y el disco ‘Songs of a Lost World‘. Se ha leído un mensaje de agradecimiento en nombre de Robert Smith.
En cuanto a actuaciones, Zara Larsson ha llevado ‘Midnight Sun’ al mundo baladil con orquesta, realizando una versión solemne, de gala, pero que no sabemos si habrá ganado algún fan.