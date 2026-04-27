Muere un trabajador montando el escenario de Shakira en Copacabana

El montaje del escenario de Shakira para su concierto en Copacabana, que tendrá lugar este sábado, ha sido objeto de tragedia después de que un trabajador falleciese tras el impacto de una estructura que «se desplomó». Así lo han informado fuentes oficiales de la policía de Río de Janeiro.

La víctima ha sido un técnico de seguridad de 28 años que, según el testimonio de otros empleados, habría sufrido «el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación». Este recibió primeros auxilios de los equipos de rescate y fue llevado hasta el hospital, pero no consiguió llegar a tiempo. Se ha abierto una investigación policial para esclarecer los hechos.

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El escenario había empezado a montarse unos días antes en la playa de Copacabana, donde se espera que este fin de semana se concentren más de dos millones de personas, como ya ocurrió en los conciertos de Lady Gaga y Madonna.