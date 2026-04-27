Alejandro Sanz, con Jordi Évole: «Somos un país inmigrante»

Alejandro Sanz ha sido el invitado del final de temporada de ‘Lo De Évole’, con el periodista acompañando al cantante en sus conciertos de Washington y Nueva York. Sanz trató diferentes temas, como el uso de la inmigración como herramienta política, su relación con Shakira y su experiencia con la depresión.

Respecto al primero de estos temas, Sanz opinó que hay cosas que son «de cajón», como que España es un «país inmigrante»: «Utilizarlo políticamente me parece rastrero. La mayoría de gente va a aportar. Se están perdiendo una serie de valores que como sociedad nos guiaban».

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Durante la entrevista, el artista también abordó su relación con la depresión, asegurando que «la primera vez fue la peor porque no sabía lo que era». Sin embargo, explica que con el tiempo ha ido aprendido a vivir con ello: «No es una cosa que desaparezca. Cuando te pasa una vez no creo que desaparezca del todo, pero las veces siguientes el agujero es un poco más pequeñito». Además, asegura que ha «madurado muchísimo» en los últimos dos años, sintiéndose en control de sus emociones.

Hacia el final de la entrevista, se alejó del tono serio cuando Évole le preguntó por Shakira, a la cual Sanz describió como «una crack» que «en el trabajo es un 10». Los rumores sobre una posible relación romántica durante la época de ‘La Tortura’ no fueron del todo descartados por el cantante: «No digo que no hubiera feeling, pero en esa época su novia era Antonio, era amigo. Yo también tenía pareja».

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Por último, el cantante asegura que está feliz con cómo se dieron las cosas: «Ahora casi lo agradezco, porque tengo una amistad con ella que no me gustaría perder».

Cayó en un agujero del que no sabía ni cómo salir ni llamar. Hoy da las gracias a la vida cada día. #LoDeAlejandroSanz pic.twitter.com/xnMgBHXtPM — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 26, 2026

Todos los shipeamos en su momento, pero ya sabemos (por palabras de Shaki) que Alejandro es tremendo jaja. Lo mejor que les pudo pasar es ser solo amigos, y así será para toda la vida ❤️#Shakira #AlejandroSanz pic.twitter.com/EW9MBnWgWW — Snowy Wolf 🐾 (@SnowyWolf_83) April 27, 2026