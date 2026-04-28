Así será Primavera Pro 2026: IA, nuevos modelos de directo y economía musical

Primavera Pro ha anunciado que se celebrará del 3 al 5 de junio en el CCCB, coincidiendo con la semana de Primavera Sound Barcelona. El evento, que busca ser un espacio profesional de encuentro para la industria musical, centrado en el debate y la reflexión sobre el presente y el futuro del sector, cierra su programación de 2026, confirmando todas sus conferencias y actividades profesionales, que se suman a los 22 showcases de acceso libre ya anunciados. JENESAISPOP es medio oficial.

Durante tres jornadas se abordarán temas como la nueva economía musical y el papel de las identidades culturales, el songwriting como intercambio entre culturas, las nuevas formas de relación entre artistas y público, la exploración de nuevos modelos de directo y los retos en la gestión de derechos y la sincronización en un contexto cada vez más marcado por la inteligencia artificial.

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El encuentro contará con la participación de artistas y profesionales internacionales como la productora australiana Ninajirachi o el dúo estadounidense recomendado en JENESAISPOP, Fcukers. Además, participarán Raquel Berrios (Buscabulla), Nasra Artan (Sony Music Publishing), Alejandro Pabon (Rimas Nation), Oluwatomisin Afolabi (Mavin Records), Min Yoo (hello82), Lindsey Lieberman (Perfectly Imperfect) y Kelley Lin (True Panther), entre otros.