María José Llergo se ríe del «solo fluyo» en ‘Otros Besos’

María José Llergo ya ha anunciado el que será su tercer disco, sucesor del genial ‘Ultrabelleza’, ganador del Premio Ruido. Su nuevo álbum se llama ‘El juego’ y estará disponible el próximo 22 de mayo junto a los cinco sencillos que la artista ya ha lanzado. Entre estos, el trágico ‘Mala Mía’. Sin embargo, ‘Otros Besos’, la Canción del Día, es el que más potencial de hit tiene.

Es la primera vez que Llergo se atreve con la bachata, género que aparece durante la mayor parte de la canción. Sin embargo, la producción de nusar3000 también deja espacio para una serie de arreglos que se alejan de la bachata tradicional a través de las cuerdas, que aparecen de vez en cuando para dejar aire a la canción.

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En esta, María José Llergo se lamenta sobre haber perdido el tiempo con su ex, declarando que pese a que quisieron «un amor como los de antes», acabaron siendo «solo amantes». Esta es la frase más amable que deja la canción. Las que vienen después describen lo que tenían como un «amor narcotraficante», asegurando que «tenía que haber escuchado lo que todo el mundo me decía»: «Es mejor tener cuidado porque su alma está vacía», canta.

Después de fardar de vivir «contando billetes» («Viva la billetería»), Llergo suelta toda su rabia en el estribillo, que además es pegadizo a más no poder. La artista se olvida de esa persona gracias a otras, y se burla de la típica filosofía de vida de muchos hombres: «Con otros besos me quito los tuyos / De ti aprendí eso, solo fluyo».