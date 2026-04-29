Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

50 años después del lanzamiento de ‘Horses’, su álbum más aclamado, la escritora y artista Patti Smith ha recibido el premio Princesa de Asturias de las Artes a los 79 años. El reconocimiento le ha sido otorgado este miércoles en el Salón Covadonga de Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

La trayectoria de Smith ha sido premiada por su «impetuosa cratividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva». Esta ha sido descrita como una «intérprete de estilo vigoroso» que ha conseguido plasmar «la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo».

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El jurado estaba presidido por la coreógrafa María Pagés y la ensayista Estrella de Diego. En el resto del jurado, figuraban artistas como Blanca Li, coreógrafa y bailarina; Christina Rosenvinge; Isabel Muñoz Villalonga, fotógrafa; y Josep Maria Flotats, actor y director, entre otros.