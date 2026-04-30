Yves, experimental y disfrutona en el bombazo de ‘NAIL’

El elegante pop de Yves llega este finde a España, con la artista surcoreana actuando mañana, 1 de mayo, en la Sala Apolo de Barcelona y este domingo, 3 de mayo, en la Sala Wagon de Madrid. No podíamos dejar de contar por qué ‘NAIL’, el tema que da nombre a su último EP, es la Canción del Día.

Yves formaba parte del girl group de LOONA, cuyo último disco data de 2021. Por supuesto, y con la ayuda de colaboraciones como PinkPantheress (‘Stars’, ‘Soap’) y Bratty (‘Aibo’), Yves ya ha superado los oyentes mensuales del grupo en Spotify. Lejos de encasillarse en el marco del k-pop, el pop de Yves es universal.

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«Deja de hacerme fotos», susurra Yves al comienzo de ‘NAIL’, a la vez que empieza a sonar el beat del tema. Este está confeccionado por IOAH, frecuente colaborador de la artista, y su carácter minimalista y experimental deja el espacio perfecto a los melódicos versos de la cantante.

En el estribillo, el beat toma un giro hacia el house mientras Yves descubre el hook del tema: «Deja de pensar en tus uñas / Tengo cosas más importantes por las que preocuparme». A la vez, la pronunciación en coreano de «nail» es igual que la de «naeil», que significa «mañana». Es por eso que los versos son puras noches de desenfreno («Deja de pensar en el mañana»). Lolo Zouaï, cantante estadounidense nacida en París, se encarga del segundo verso: «Girando cabezas por todos los lados / Tengo a Yves a mi lado».