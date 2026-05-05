Michael Jackson y Guitarrica resisten el huracán Quevedo

Como ya te hemos contado en el repaso a álbumes, todas las entradas importantes de la semana en España son las 12 nuevas canciones de Quevedo, que se suman a ‘Scandic’ y ‘Ni borracho’, que ya habían sido número 1. El nuevo número 1 en España es la colaboración de Quevedo con Elvis Crespo, pero hay otras entradas que merece la pena comentar.

Las más importantes son la llegada de 2 temas de Michael Jackson al top 100 español. Se trata de ‘Billie Jean’ en el puesto 34 oficial y de ‘Beat It’ en el puesto 46. Estas son las dos canciones favoritas del público español tras el estreno de la película de ‘Michael’, que está logrando unas cifras de taquilla estratosféricas. Y también son estas dos las canciones favoritas a nivel global: encontramos ‘Billie Jean’ ya en el top 3 de Spotify, y ‘Beat It’ en el 6. Otras canciones posicionándose fuera de España son ‘Don’t Stop Til You Get Enough’ y ‘Human Nature’, en el top 20 del global actual.

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Otro tema que sorprende que aparezca en el top 100 es ‘Calypso’ de Guitarricadelafuente. El artista es más de vender álbumes que de singles, pero aun así logra situar ‘Calypso’ en el puesto 89 en una semana tan competitiva. Su último disco ‘Spanish Leather’ sube del puesto 30 al puesto 27 en su 50ª semana en lista. Está certificado como disco de oro.

Cierra la lista de novedades ‘Una baby en Santiago’ de Lil Naay, directa al puesto 95.





