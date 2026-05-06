Kelela mezclará géneros, del R&B al grunge, en ‘new avatar’

Kelela ha hecho oficial el anuncio de su tercer álbum, titulado ‘new avatar’. Como ya indican los dos adelantos disponibles, sobre todo ‘idea 1’, la autora de ‘Raven’ mezclará la música electrónica y el R&B, su dominio habitual, con las guitarras del shoegaze y el grunge. ‘new avatar’ estará disponible a partir del próximo 10 de julio.

Se sabe que ‘new avatar’ rendirá homenaje a los inicios de la artista en la escena de Washington D. C., cuando formaba parte de una banda de metal progresivo llama Dizzy Spells. Además de la mezcla de géneros, el álbum también incluirá las colaboraciones de PinkPantheress, Fousheé y A.K. Paul.

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Según indica la propia artista, ‘new avatar’ encuentra «consuelo en la confrontación», teniendo como objetivo que la música no sea «una distracción de lo que realmente está pasando en el mundo»: «Quiero que tenga sentido en este momento tan loco mientras ayuda a la gente a estar en contacto con la belleza y la alegría que también están experimentando».

Tracklist:

01 Idea 1

02 Point Blank

03 Goin Down

04 Outta Time [feat. A.K. Paul]

05 Against Me

06 Crystalize

07 Retaliation Lullaby

08 Linknb

09 Don’t Piss Me Off

10 New Life Forms [feat. Fousheé]

11 The Bridge [feat. Pinkpantheress]

12 If We Meet Again

