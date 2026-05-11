Billy Corgan presentará la versión orquestal de ‘Mellon Collie’ en Madrid

Billy Corgan, líder del mítico grupo The Smashing Pumpkins, ha anunciado que celebrará el 30 aniversario de ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ en un especial concierto en Madrid. Este tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Tras realizar siete funciones sold out el año pasado en Chicago, Corgan presentará este año el espectáuclo ‘A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness’ en Europa. Así, uno de los discos más influyentes de los 90 será revisitado con los nuevos arreglos y orquestaciones de James Lowe y Billy Corgan, creando un espectáculo que fusionará rock, ópera, orquesta y coro.

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«Tanto la ópera como el rock cuentan historias de emociones intensificadas, y estoy emocionado por que los fans de mi música y de la ópera tradicional puedan oír un trabajo realmente inspirado, ya que el equilibrio aquí es honrar ambas tradiciones de forma magistral», ha contado Corgan. El espectáculo contará con dos horas de duración, con intermedio incluido.

Las entradas estarán disponibles este jueves 14 de mayo a las 11h en mitaquilla.com, palaciovistalegre.com, entradas.com y El Corte Inglés. ‘A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness’ también pasará por Londres, Amberes y París.