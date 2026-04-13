El primer fin de semana de Coachella ha vuelto a ser tremendamente mediático y comentado en redes gracias a las actuaciones destacadas de los tres headliners principales: Sabrina Carpenter, que ha ejercido de vedette con cameo de Susan Sarandon; Justin Bieber, que ha sorprendido tirando de YouTube; y Karol G, que ha ofrecido un show latino, siendo la primera mujer latina en encabezar el festival californiano.

Pero a lo largo de estos días han pasado otras muchas cosas. De hecho, han sido tantos los artistas invitados en los conciertos programados que prácticamente se podría diseñar un cartel paralelo con ellos, incluyendo varios nombres que podrían haber sido cabezas de cartel en este u otros festivales.

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Así, hemos visto, por ejemplo, a Billy Corgan, de The Smashing Pumpkins, sumarse a Sombr para interpretar ‘1979’; a Camila Cabello aparecer en el set de Young Thug para cantar ‘Havana’ (Young era artista invitado en el tema); a M.I.A. disparar ‘Paper Planes’ junto a Major Lazer; a Jennifer Lopez unirse a David Guetta para entonar su reciente single conjunto ‘Save Me Tonight’, o a Lizzo tocar la flauta con Sexyy Red… y perrear a un Labubu.

También hemos visto curiosidades como el cameo de Paulina Rubio en el concierto de Morat, o la explosión K-pop al ver a las vocalistas de ‘K-pop Demon Hunters’ interpretar ‘Golden’ junto a KATSEYE. No damos abasto con los cameos: de repente podías ver a Vanessa Carlton y Joe Jonas cantando en el concierto de Teddy Swims, o a la bailarina Maddie Ziegler (conocida por sus colaboraciones son Sia) sumarse a Addison Rae para bailar ‘Aquamarine’.

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Ha habido otras imágenes sorprendentes, como la de Iggy Pop abandonando su concierto dentro de un ataúd, o las del búnker de Radiohead, conformado por una película e instalación artísticas inspirados en sus discos ‘KID A’ y ‘Amnesiac’.

Tampoco podemos dejar de subrayar al menos dos shows de especial interés que han tenido lugar este fin de semana en Coachella: en primer lugar, el regreso al festival de The xx, que ya habían vuelto en vivo hace días en México; y el combo de Nine Inch Nails y Boys Noize, convertidos en Nine Inch Noize, que han ofrecido su primer set completo. Desde España hemos tenido a Carolina Durante, rusowsky y Mestiza, como en años anteriores a Cariño o Judeline.

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@billboardar David Guetta sorprendió en Coachella al invitar a Jennifer Lopez al escenario 🔥 Juntos presentaron en vivo su nuevo single “Save Me Tonight” 🎶 ♬ Save Me Tonight – Jennifer Lopez & David Guetta

#InformaciónParaTi ♬ original sound – Latinus @latinus_us Camila Cabello sorprende a los asistentes de Coachella con una aparición inesperada durante el concierto de Young Thug. La cantante sube al escenario para acompañar al rapero y desata la emoción del público con esta colaboración sorpresa. #Latinus

#smashingpumpkins #coachella #sombr ♬ original sound – Pogopedia @pogopedia BILLY CORGAN POR PRIMERA VEZ EN COACHELLA 🌴 🎸 Sorpresa total en el set de Sombr una de las nuevas caras del pop-rock cuando Billy Corgan apareció en escena para tocar “1979”, el clásico de The Smashing Pumpkins, desatando la locura del público. 🔥 El frontman también se sumó a “Speed”, en una colaboración que marcó su debut en el festival Californiano y dejó uno de los momentos más destacados del finde. ❔¿Qué te pareció este cruce? ¡Te leemos en los comentarios! 👇 #billycorgan

#InformaciónParaTi ♬ original sound – Latinus @latinus_us Durante su presentación en Coachella, el cantante Teddy Swims invitó a Vanessa Carlton a cantar su éxito "A Thousand Miles"; los fanáticos entonaron al unísono un tema emblemático de los 2000 que se hizo más popular por la película "¿Y dónde están las rubias?". #Latinus