Karol G, primera latina en encabezar Coachella: «Se siente tarde»

Karol G ha hecho historia al convertirse en la primera latina en encabezar el cartel de Coachella en sus 27 años de historia. En su actuación, en la que ha reivindicado todos los aspectos de la cultura latina, ha incluido un discurso sobre este logro: «Estoy muy feliz y orgullosa de esto, pero al mismo tiempo se siente tarde», ha denunciado.

«Antes de mí vinieron muchísimas artistas latinas, legendarias, así que esto no es sobre mí, sino sobre mi comunidad latin y mi gente», continuó la artista colombiana. Esta tampoco se olvidó de la difícil situación que está viviendo la población latina de Estados Unidos con la amenaza del ICE: «Esto también es para mis latinos que están luchando en este país, estamos con ellos».

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Karol destacó los valores de «unidad, resiliencia y espíritu» delante del público de Coachella, dejando claro que «queremos que todos se sientan bienvenidos en nuestra cultura» y animó a que «todos se sientan orgullosos de donde vienen»: «No tengan miedo, levanten esas banderas», concluyó la colombiana.

El show de Karol G, como era de esperar, fue un colorido y espectacular despliegue de bailarines y buena vibra. La cultura latina brilló a través de la presencia de un grupo de mariachis femenino y la versión salsa de ‘Tusa’, en la que la artista no dudó en eliminar el verso de Nicki Minaj.

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Se homenajeó a Daddy Yankee con la outro de ‘Rompe’ después de ‘Gatúbela’, pero no fue el único artista de la old school en aparecer. Wisin acompañó a la colombiana en el escenario para ‘Saoco’, ‘Mayor que yo’, ‘Pam Pam’ y ‘Rakata’. Además, hacia el final del show está interpretó una versión de ‘Mi tierra’ de Gloria Estefan.

Mariah Angeliq, Becky G y Greg Gonzalez, de Cigaretter After Sex, también tuvieron su momento en el escenario. Con este último, Karol G estrenó una canción inédita. Por la letra, parece dedicada a su expareja Feid: «Un día más que me levanto, desayuno y no me sabe a nada» / «Desde que tú no estás aquí, el día se me ha vuelto a complicar», ha cantado.

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En el resto de la jornada, David Byrne también mandó un mensaje de unión al público de Coachella, asegurando que «el amor y la bondad son una forma de resistencia». Por otro lado, Camila Cabello apareció por sorpresa en el show de Young Thug para interpretar ‘Havana’, al igual que Underscores durante la actuación de Oklou.

Karol G made history as the first Latina to headline Coachella, and used the moment to deliver a powerful message of unity. pic.twitter.com/2dT2XgtftS — Pop Crave (@PopCrave) April 13, 2026

Karol G premieres unreleased song alongside Cigarettes After Sex’s Greg Gonzalez during her Coachella headlining set. pic.twitter.com/EvWeealdTk — Pop Crave (@PopCrave) April 13, 2026

la transición de gatúbela a rompe de daddy yankee para que Karol G apareciera dando perreo en coachella, inesperado pic.twitter.com/CpujcSSpaX — nacho con O (@NachoConO) April 13, 2026

Karol G puso el broche final al primer fin de semana de Coachella interpretando ‘Provenza Remix’.” pic.twitter.com/Zalpv1ZjtW — Karol G Reports (@KarolGReports) April 13, 2026