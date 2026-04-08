Karol G: «Me han aconsejado que no hable del ICE»

Karol G ha posado para la portada de Playboy de cara a su inminente actuación en el festival californiano de Coachella. Hablando sobre la importancia de representar a su comunidad en un evento tan relevante, la autora de ‘Tropicoqueta‘ ha compartido algunas reflexiones sobre el ICE, asegurando que le gustaría hablar más sobre el tema, pero que su equipo le ha aconsejado “repetidamente” que no lo haga por miedo a las consecuencias.

“La gente me dice: ‘Es mejor que no lo hagas’”. “¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te estamos revocando la visa’”, ha declarado la artista colombiana. “Te conviertes en carnada, porque algunas personas quieren mostrar su poder”, posiblemente en alusión a Donald Trump y a su política de redadas y deportaciones masivas.

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Karol G señala que su “equipo la mataría” si llegara a pagar un precio como perder la visa al pronunciarse en contra del ICE, ya que, lógicamente, su capacidad para trabajar implica a muchas otras personas. Sin embargo, Karol G se muestra incómoda por no poder hablar: “Si soy honesta contigo, es algo que cruza la línea de lo que tengo que hacer para protegerme. Pero al final del día, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”.

En la entrevista, Karol G deja entrever que podría pronunciarse en Coachella: “Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar. Si alguna vez alguien me hiciera algo, quiero pararme firmemente en mi escenario por mi comunidad. Por eso es posible que deba ser más cuidadosa, esperar mi turno y asegurarme de que, a través de esa oportunidad, pueda hablar y representar algo más”.

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La artista añade: “No puedo callarme cuando algo me duele. Soy colombiana y mi país está pasando por un momento devastador. Soy latina y lo que le está sucediendo a mi comunidad es profundamente doloroso. A las familias que actualmente atraviesan momentos de miedo, pérdida y angustia… Yo también estoy con ustedes. Estoy con mi gente. Siempre”.