The Avalanches samplean a Nokia en su fantasía retro-glitch

The Avalanches, el icónico duo australiano formado por James De La Cruz y Peter Whitford, han regresado con su primer sencillo en solitario en 10 años. Estos habían lanzado ‘Don’t Forget Your Neighbourhood’ y ‘All You Children’ en los últimos años, pero bajo las colaboraciones de Cola Boyy y Jamie xx. ‘Together’ es la Canción del Día.

Era imposible adivinar qué sonido elegirían The Avalanches para presentar su próximo álbum, el cual no ha sido confirmado todavía, pero ‘Together’ lo deja muy claro. El dúo australiano abraza el glitch y el pop electrónico en su nuevo single, que a la vez bebe de la nostalgia de la tecnología de la década de los 2000.

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Lo primero que escuchamos en el tema es el doble click de un ratón y el mitiquísimo sonido de inicio de Nokia, que en esta primera parte es explotado bastante, finalmente incorporándose en la melodía. La base, llena de detalles electrónicos, es experimental, inocente y hermosa a la vez. Nokia no es la única marca que aparece en la canción, con el dúo sampleando un anuncio de Toshiba de los años 80 a modo de transición.

En esta segunda parte, Jessy Lanza, autora de ‘Love Hallucination’, canta sobre una «nueva alma» que está «creciendo» dentro de ella mientras se pregunta dónde fue «mi amor». En esta sección, el beat se llena de arpeggios y melodías, a la vez que los sonidos de cámaras haciendo fotos se suceden de forma caótica. La canción mantiene un equilibrio perfecto entre lo juguetón de su concepto y lo que queremos todos en un temazo. Desde luego, han merecido la peña todos estos años.