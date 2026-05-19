Alcalá Norte y la sátira filosófica de ‘Los llamados Pitagóricos’

Alcalá Norte siguen presentando su segundo disco, que saldrá en septiembre de este año. Mientras se reservan la confirmación de título y fecha exacta, la banda madrileña lanza un segundo single que sigue al fantástico ‘El hombre planeta‘.

Si aquel tema se inspiraba en la vida de Paganini, resultando uno de los temas más inmediatos y pegadizos de Alcalá Norte, ‘Los llamados Pitagóricos’ parece ofrecer una faceta igual de explosiva en lo instrumental, pero con mayor enfoque en la narrativa.

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‘Los llamados Pitagóricos’ cuenta en tono satírico la historia de la hermandad de los pitagóricos y su sistema de vida dedicado al ascetismo, la filosofía y la ciencia. El enfoque es puro Alcalá Norte, llevando una información culta al terreno callejero: “A cuestas con el féretro / y sus manías frikis”. Para Alcalá Norte, los pitagóricos “van como endiosados”, “pa ellos no hay churrasco” y “tampoco comen habas”.

Las menciones a Crotona, la antitierra y los forasteros mirones subrayan el trasfondo histórico a la par que satírico de la letra, mientras el estribillo es un resumen de todo lo expuesto. La insistencia en que «no visten de lana» es casi cómica.

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En clave de puro synth punk muy en el estilo de Golpes Bajos, destaca la energía capturada en el crescendo de guitarras y teclados. En principio no tan destacado como single del próximo disco, sí ofrece más de lo que es Alcalá Norte en contenido.

