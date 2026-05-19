Yolanda Díaz no retirará sus comentarios sobre Julio Iglesias

Yolanda Díaz no se retractará de sus comentarios sobre Julio Iglesias. Así lo ha confirmada la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo en un acto de conciliación celebrado en la mañana de este martes. En su momento, el cantante acusado de agresiones sexuales describió sus palabras como de carácter «injurioso y calumnioso».

Iglesias escribió al tribunal de instancia de Madrid para que Díaz rectificase sus palabras y le indemnizara con el importe apropiado. Se trata del paso previo obligatorio antes de la interposición de una querella, lo cual asegura elDiario.es que todavía no está confirmado que se vaya a producir, al contrario de lo que afirman otros medios.

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Sin embargo, Yolanda Díaz no reconoce «daño alguno ni directa ni indirectamente al artista», según indican fuentes de su Ministerio. Esta considera que sus palabras «se limitaron a comentar las declaraciones de terceros y los contenidos de los reportajes de prensa que se publicaron acerca de Julio Iglesias». Es decir, considera que no ha «injuriqado o calumniado al artista».

El pasado febrero de 2026, Iglesias presentó la demanda de conciliación contra Yolanda Díaz por sus comentarios en redes sociales y en una entrevista en televisión. «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», escribió Díaz en su perfil de Bluesky.