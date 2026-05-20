Rels B coloca todo su disco en listas, a partir del número 30

Las novedades de la lista de singles española se concentran en Rels B y el lanzamiento de su último disco, ‘love love FLAKK’. El artista mallorquín ha colocado todos los temas del álbum en la lista, excepto el interludio. Eso sí, la canción que más arriba ha entrado se ha plantado en el número 30. El top 5 sigue ocupado por Quevedo.

‘LLEVA AL SOL’ es la entrada más fuerte de la semana, mientras que la mayor subida es para ‘Por si mañana no estoy’ de Omar Courtz, que ha pasado del número 46 al 35. En el resto de la tabla, encontramos 9 canciones más de Rels B:

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41. ‘EL MUNDO X TI’

44. ‘APRENDÍ A DECIR NO’

47. ‘QUIÉN TE VE’

54. ‘EL CIELO’ con Kali Uchis

60. ‘SUEÑO’

61. ‘MÁS QUE TÚ’

68. ‘UN PLACER CONOCERTE’

76. ‘PAÑUELITO DE SEDA’

81. ‘A 2000 PIES

Por último, en el número 100 entran Bad Gyal y Jadiel El Incomparable con la canción ‘Fashion Girl Pt.2’.

