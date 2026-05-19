Quevedo deja a Chiara Oliver sin nº1 en España

La lista de discos española deja interesantes novedades esta semana. Quevedo mantiene el número 1 con ‘EL BAIFO‘ y deja a Chiara Oliver en el puesto 2 con ‘No fue real‘, su álbum debut. La exconcursante de Operación Triunfo 2023 sí es número 1 en vinilos, beneficiada en parte por el hecho de que el vinilo de ‘EL BAIFO’ no existe.

Oliver no sitúa ningún single de ‘No fue real’ en la lista de singles. En cambio, Rels B sitúa su disco ‘Love Love Flakkk’ un puesto por debajo, en el 3, pero inunda la lista de singles con temas contenidos en el álbum. Lo comentamos más adelante.

- Publicidad -

El top 5 deja otra entrada: la de Melendi, que, apoderándose de la literalidad de Charli XCX o, antes, de Kylie Minogue, ha titulado su disco ‘Pop Rock’. Lo coloca en el 4, pero tampoco incluye ningún single en su lista correspondiente.

Fuera del top 10, una de las bandas indie favoritas del momento, Siloé, coloca su disco ‘Terrorismo emocional’ en el puesto 14. El reguetón de XIYO y FERNANDEZZ, incluido en el álbum ‘BELLADONNA’, debuta en el 28 y, unos cuantos puestos por debajo, en el 51, encontramos a la banda de K-pop CORTIS practicando un estilo próximo al trap-pop industrial.

- Publicidad -

En las posiciones bajas de la tabla encontramos tres entradas: ‘Oral_Abisal’, el nuevo álbum de Silvia Pérez Cruz, aparece en el 70. ‘Born to Kill’ de los rockeros Social Distortion figura en el 71. Sorprende la baja entrada, en el 82, de ‘OMERTA’, el disco conjunto de J Balvin y Ryan Castro, quizá debido a que no ha logrado viralizar ningún tema.





