«El amor verdadero es la droga más pura» para Kurt Vile

Kurt Vile está a punto de lanzar su segundo disco en una major, después del ‘(watch my moves)’ de 2022. ‘Zoom 97’ no solo es una gran pieza de rock lofi buenrollero, sino también la canción que da comienzo a ‘Philadelphia’s Been Good To Me’. Gracias a sus divertidos adlibs y bonita letra, es la Canción del Día.

El cantautor y guitarrista estadounidense cuenta que ‘Zoom 97’ es «la primera canción que hicimos para el disco y que sabíamos que era especial de verdad». Kurt Vile canta sobre la vida tranquila en Philadelphia, referenciando en la letra a su propio coche «haciendo zig zag» por Lincoln Drive o a sus hijas, que le mantienen «colocado»: «Esto no va de tripis / El amor verdadero es la droga más pura para mí».

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‘Zoom 97’ es de esas canciones que suenan a verano y a barbacoa en el jardín, pero en vez de pintar este tipo de imágenes, Vile opta por la autorreferencialidad. Así, construye una canción que empieza hablando de la misma canción que estás escuchando: «Escribí una canción / Algunas personas dijeron que lo estaba haciendo mal / Pero mira mis manos / Mis campaneantes acordes en una mandolina Goldtone». La misma que suena durante todo el tema.