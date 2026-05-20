Amaia brilla en la alfombra roja de Cannes, y al piano

Si abro los ojos estoy en Cannes. Esto ha debido pensar Amaia Romero al encontrarse en la alfombra roja del famoso festival de cine francés, que está teniendo ya lugar, y al que ha acudido este martes acompañada del equipo de ‘Amarga Navidad‘, incluida la protagonista, la actriz Aitana Sánchez-Gijón, y, lógicamente, su director Pedro Almodóvar, que en el pasado se ha deshecho en elogios hacia la navarra, destacando su espontaneidad y talento durante el rodaje.

Como sabéis si habéis visto la película, Romero aparece en ‘Amarga Navidad’ cantando una versión de ‘Las simples cosas’ de Chavela Vargas.

- Publicidad -

Desde que Romero apareciera en el Tiny Desk, generando titulares internacionales tras aparecer tocando una silla-flauta (obra de un inventor gallego), parece que su perfil va expandiendo su frontera internacional, y esta vez vuelve a ser el caso, ya que Romero no solo se ha dejado ver en la alfombra roja de Cannes, sino que además ha podido sentarse al piano, en el exterior del Gran Teatro Lumière, a cantar unas canciones: no solo ‘Las simples cosas’, sino también ‘Volver’ -tema principal de la película homónima de Almodóvar- y su propio ‘C’est la vie’, incluido en su último disco.

No es la primera vez que Amaia canta ‘Las simples cosas’ en directo: ella y Almodóvar ya interpretaron un a capela de la canción semanas atrás durante la premiere de ‘Amarga Navidad’ en Madrid.

- Publicidad -

La gira de Amaia continúa este verano y, por ejemplo, en julio actuará en el festival Río Babel de Madrid, entre otros festivales. Además, tiene programados dos shows en arenas: en Valencia el próximo 31 de mayo y en Barcelona el 20 de diciembre, que será el fin de gira.

Amaia cantando “C’est la vie” en Cannes pic.twitter.com/xbO16I88ax — Amaia On The Brain (@amaiaontbrain) May 19, 2026

- Publicidad -

Amaia cantando “Volver” en Cannes pic.twitter.com/IgnM7QccBa — Amaia On The Brain (@amaiaontbrain) May 19, 2026