Billy Joel no autoriza su biopic, que seguirá sin él

Billy Joel, que acaba de reaparecer en una intervención grabada para Eurovisión con motivo de su celebración en Viena -ciudad que inspiró uno de sus clásicos-, vuelve a ser noticia. Un biopic sobre su vida, ‘Billy and Me’, está en desarrollo, pero el propio Joel ha dejado claro que no quiere tener nada que ver con el proyecto, que no lo autoriza ni lo apoya, y ha advertido de que seguir adelante sin su visto bueno sería “legal y profesionalmente equivocado”.

El asunto es que la película no está basada directamente en Joel, sino en los recuerdos de su primer mánager, Irwin Mazur, y de Jon Small (ex-batería y amigo de juventud del músico), quienes sí han cedido sus derechos y están implicados en el proyecto. Small defiende que el guion refleja fielmente la etapa inicial del artista, incluyendo sus experiencias en bandas adolescentes, amistades, dificultades y primeros pasos musicales.

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El equipo de la película ha respondido que no necesitan el permiso de Billy Joel porque se basan en historias vividas por Mazur y Small, y en derechos obtenidos legalmente. El cineasta Adam Ripp -que trabaja en la película- ha señalado que caracterizar ‘Billy and Me’ como “legal y profesionalmente equivocado” no refleja la naturaleza del proyecto ni la base jurídica de la producción.

Billy Joel era amigo íntimo y compañero de banda de Jon Small (The Hassles y luego Attila). En esa etapa, Billy tuvo una relación con Elizabeth Weber, que era la esposa de Jon Small en ese momento. Cuando salió a la luz, la amistad entre ambos se rompió y la banda se disolvió.

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A raíz de esa crisis personal -la ruptura del grupo, la culpa y el conflicto con su amigo- Billy Joel pasó por una depresión muy fuerte. En sus primeros años en solitario intentó suicidarse en dos ocasiones, algo que él mismo ha reconocido en entrevistas y documentales posteriores.