‘BOOMPALA’: por qué hay que dejar de samplear la ‘Macarena’

La ‘Macarena’, el inmortal hit de Los Del Rio, ha sido sampleada decenas de veces desde su lanzamiento, pero nunca en el mundo del K-pop. Así, LE SSERAFIM han hecho honor al anagrama de su nombre (I’M FEARLESS) y han puesto toda la carne en el asador en ‘BOOMPALA’, la canción más comentada de su último disco. ¿Funciona?

Al igual que en la mayoría de canciones que se atreven a samplear un hit tan masivo, lo que más suena en ‘BOOMPALA’ es el estribillo de la canción original, aunque su uso también se extiende a la instrumentación y, por supuesto, a la coreografía. El tema en sí apunta a ser un banger de club, con versos medio rapeados, un estribillo juguetón y hasta una palabra inventada que no significa nada, pero que es divertida.

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‘BOOMPALA’ podría entrar en la categoría de ‘Canciones que sabes que son malas pero que aun así te gustan’, si no fuera porque tanto los versos como el beat se hacen cansinos después de muy pocas escuchas. La mezcla con la ‘Macarena’ puede ser entretenida, pero al final acaba siendo la única excusa para quedarse a escuchar el tema.

Al leer la letra, nos encontramos con que la mezcla de estilos y épocas va más allá. Sobre todo, uno se pregunta qué pinta la ‘Macarena’ entre frases con referencias budistas como «mi chakra celestial es alucinante», «namasté, namasté, voy a quedar en pie» o la repetición de palabras como «zen». En el videoclip, además, vemos a las integrantes del grupo adoptar la pose de meditación.

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Más que por esta razón, ‘BOOMPALA’ ha sido muy criticada por los fans del grupo surcoreano por ser vista como un paso atrás en la trayectoria del grupo. En un post de Reddit, un usuario se queja de que «esta canción no hace nada por las críticas vocales que han estado recibiendo durante su carrera». Otro, enfoca su hate en el uso del tema de Los Del Rio: «La ‘Macarena’ es el herpes de la música pop. Por alguna estúpida razón, siempre vuelve cuando piensas que se ha ido para siempre».

- Publicidad - ¿Qué te ha parecido 'BOOMPALA'? Me parece un temazo y me da igual lo que digan.

Por esto no se debería samplear nunca la 'Macarena'. Ver resultados