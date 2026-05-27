The Durutti Column vuelve, para alegría de Harry Styles

The Durutti Column, el proyecto de Vini Reilly surgido en los márgenes del post-punk británico, regresa con ‘Renascent’, su primer disco en 16 años, el primero exactamente desde ‘A Paean to Wilson’, que data de 2010.

Más que una banda convencional, The Durutti Column es un proyecto centrado en la figura de Reilly, uno de los primeros artistas de Factory Records, el primer sello que lanzó a Joy Division, lo cual incluye su mítico ‘Unknown Pleasures’ (1979).

- Publicidad -

Sin hacer mucho ruido, The Durutti Column es una referencia ha resultado muy influyente en el pop actual, incluso en artistas tan improbables en principio como Harry Styles, Frank Ocean o, desde España, Natalia Lacunza, que considera a The Durutti Column «su grupo favorito ahora mismo»; o en otros artistas más previsibles como Youth Lagoon. En el último año, además, ha vuelto a la palestra colaborando con Blood Orange en la maravillosa ‘The Field‘, que incluía también a Caroline Polachek, entre otros.

Desde su debut en 1980 con ‘The Return of the Durutti Column’, un disco que ya apuntaba a una sensibilidad muy alejada de su contexto, su propuesta se ha basado en alejarse del ruido dominante del post-punk para explorar, también en álbumes destacados como ‘LC’ (1981), ‘Another Setting’ (1983), ‘Without Mercy’ (1984) y ‘Vini Reilly’ (1989), un abanico de sonidos definido por guitarras limpias, atmósferas melancólicas e influencias más introspectivas que han conectado con el ambient, el jazz o la música clásica.

- Publicidad -

El primer avance de este ‘Renascent’ que se podrá escuchar a partir del 31 de julio, se llama ‘Liars’ y combina las guitarras habituales de The Durutti Column con coros celestiales, una base rítmica de inspiración hip-hop, y la voz susurrada de Reilly.

