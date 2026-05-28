«Bad Bunny se ha convertido en el Papa del reguetón»

Bad Bunny está a punto de comenzar su residencia de 10 conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid. Esta comenzará este fin de semana, el sábado 30 de mayo, y coincidirá con la visita del Papa, por lo que la capital española estará abarrotada de feligreses. Todo tipo de feligreses. Así lo ha comentado Pedro Ruiz en un vídeo de TikTok.

El polémico presentador, conocido por haber sido una de las caras más reconocibles de la televisión española entre los 70 y los 2000, reflexiona sobre los ídolos, asegurando que Bad Bunny es un ejemplo: «Cuando faltan ídolos en la vida oficial, hay muchas personas que necesitan tener un ídolo, y él se ha convertido en un ídolo extraordinario de millones de espectadores», ha comentado el presentador.

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Describe al Papa como «el líder de la fe y de los seguidores del catolicismo». En cuanto a Bad Bunny, el paralelismo está claro: «De otra manera, que no tiene nada que ver, él se ha convertido, por decirlo de un modo rápido, en el Papa del reguetón». Aunque Ruiz asegura que no escucha su música, sí le aplaude «la habilidad para meterse en determinados asuntos y contestar al poder, lo cual viene muy bien».

Después de citar la música de Serrat, Luz Casal, Jorge Drexler o Manuel Carrasco, Ruiz despide el vídeo aclarando que «el éxito de Bad Bunny, que se debe a su trabajo, se debe también a la falta de ídolos de otra naturaleza».