Olivia Rodrigo, solo top 24 en España; Bad Bunny se dispara

Olivia Rodrigo protagoniza la entrada más fuerte de la semana en España con el segundo single de su inminente disco, que sale el 12 de junio. Sin embargo, esa entrada no ha sido tan buena como las que ha tenido en Australia e Irlanda, donde es número 1, o Reino Unido, donde es número 2.

‘the cure‘ llega al puesto 24 en España, en sintonía con otros países europeos (top 16 en Holanda, top 23 en Suecia, top 43 en Francia) en los que el inglés no es la lengua materna. Coincidiendo con este lanzamiento, el primer single de este álbum, ‘Drop Dead‘, que en su momento fue número 14, reentra en el top 100, pues había caído ya. Su 4ª semana de permanencia la pasa en el puesto 92.

- Publicidad -

La lista de la semana está protagonizada por Bad Bunny, que tiene la subida más fuerte con ‘Baile inolvidable’ (17-5). ‘Nuevayol’ sube al top 6, ‘DTFM’ sube al 14, ‘Eoo’ al 20… pero la noticia es que reentra con un montón de viejas y nuevas canciones como ‘Café con ron’ (45) ‘Weltita’ (49), ‘Ojitos lindos’ (55), ‘Monaco’ (68) o ‘La canción’ (69), entre muchas otras. En total, coincidiendo con su llegada a España de gira, ocupa 21 de los 100 puestos de la lista de Promusicae.

Pese a ello, hay un par de entradas más. Lola Indigo llega al puesto 41 en compañía de Lucho RK con ‘El bachatón de la L’ y Farruko, Greeicy y Steve Aoki llegan al puesto 90 con ‘Yapaque’.





