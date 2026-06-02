Russian Red desata sus excentricidades en su «cabaret místico»

En una etapa diferente de su carrera, marcada por la independencia discográfica y la libertad creativa, Russian Red ha puesto este año en marcha una serie de conciertos íntimos que define como una especie de «cabaret místico», llamado ‘Rojo relativo‘, en una improbable referencia al éxito de Tiziano Ferro de 2004, aunque no busca ser un espectáculo de pop al uso. De hecho, su repertorio propio se reduce a un par de temas y ninguno de ellos es ‘Cigarettes‘.

Tras sus exitosas presentaciones en el Café Berlín de Madrid, un espacio que da cuenta del carácter íntimo del espectáculo, en Barcelona ha sido El Molino quien ha recibido a Russian Red, apenas un mes antes de su cierre temporal por las quejas vecinales por el ruido, dos años después de su reapertura. El recinto volverá a abrir sus puertas en septiembre de 2027.

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Hernández sube al escenario a un personaje, La Loca, que evoca una especie de desorientación vital y de existencia ebria. En contraste, la cantante detrás del personaje proyecta un control vocal extraordinario, pasando de la fuerza a la vulnerabilidad con una naturalidad pasmosa. Esta dualidad queda muy bien representada en el papel que desempeña la ropa sobre el escenario, donde conviven camisas caras y trapos de segunda mano que Lourdes se pone y se quita a su antojo y que, en ocasiones, incluso se le caen sin darse cuenta.

La escenografía, inspirada en el cabaret europeo de los años 20 y 30, evoca un camerino desordenado lleno de ropa y objetos, incluido un simpático tacón colgado de un pie de micrófono; una habitación adolescente o el típico mercadillo vintage. Todo ello transmite una inequívoca energía de decadencia que permite a Lourdes Hernández entregarse al carácter improvisado del espectáculo, donde trata de «convertir frustraciones en algo más mágico o llevadero, y también moverme entre polos: transformar la belleza en tristeza o viceversa», según ha explicado la artista.

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La intimidad del recinto amplifica, claro está, el componente emotivo del espectáculo y la conexión con la audiencia, algo que Russian Red consigue gracias a un repertorio lleno de clásicos totalmente «people pleaser» como ‘Gata bajo la lluvia’, ‘Volaré’ o ‘Hopelessly Devoted to You’. La gracia está en que Lourdes esquiva cualquier sensación de cliché adaptando todas estas canciones a formas más ralentizadas y melancólicas. Su voz, que parece la de un ruiseñor enganchado al bourbon, es el principal reclamo del concierto, maravillando también con su propia ‘I Hate You But I Love You’ o con versiones inesperadas de Camela y ‘Pretty Woman’, que Hernández interpreta casi susurrando, con la cabeza cubierta por un trapo.

Sus «speeches», cargados de una filosofía entre ebria y existencial, desconciertan tanto como divierten. El espectáculo cuenta además con una especie de hilo conductor vertebrado por la lectura de un pequeño libro que contiene frases supuestamente espirituales, como «transformar los peligros en poderes», y que sirven para implicar directamente al público en el concierto. Se percibe su experiencia asistiendo a clases de improvisación en Los Ángeles e incluso a clases de «clown». El espectáculo es, en todo momento, un ejercicio contra la vergüenza y el «cringe» que supone exponerse ante el público con la cara más vulnerable. De algún modo, también parece reflexionar sobre ese componente «payaso» inherente al oficio de artista: entretener a un público para recibir su aplauso.

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Si bien ‘Rojo relativo’ pierde puntos por la escasez de repertorio propio, gana por otros muchos motivos, sobre todo por su enorme peculiaridad, por cómo reivindica el concierto íntimo y por cómo demuestra que Russian Red se ha ganado el derecho a hacer un espectáculo diferente que pone en valor su extraordinaria voz y capacidad interpretativa. Ella misma afirma que es lo mejor que ha hecho y que, por fin, se identifica plenamente con su propuesta artística. Cualquiera que la siga en redes sociales y conozca su faceta más extravagante, reconocerá ‘Rojo relativo’ como una evolución natural.