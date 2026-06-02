Sabrina Carpenter presenta una orden de alejamiento contra un acosador

Sabrina Carpenter ha conseguido una orden de alejamiento contra un hombre que habría estado acosándola y que incluso habría intentado entrar sin permiso en su casa de Los Ángeles. De esta forma, un tribunal ha prohibido a William Applegate, de 31 años, estar a menos de 100 yardas (91 metros) de la artista, de su hermana o de la pareja de esta última.

La artista asegura que Applegate se presentó en su puerta e intentó abrirla a la fuerza el pasado 23 de mayo, pero posteriormente descubrió que el hombre había estado acosándola desde el 20 de abril. «Tengo miedo de lo que podría hacer si no es detenido por este tribunal», escribió Carpenter en su petición.

- Publicidad -

Después de que el hombre golpease al guardia de seguridad de la artista y este le pidiese que se fuese, este aseguró que conocía a Sabrina y que ella le estaba esperando, lo cual aparece reflejado en los documentos como algo «totalmente falso».

Sin embargo, el hombre regresó al vecindario durante los dos días siguientes. Applegate tiene previsto comparecer ante un tribunal el próximo 18 de junio: «Su delirante insistencia en que me conoce y en que yo le estaba esperando es un indicativo de una peligrosa e irracional fijación en mí», escribió Sabria en su declaración.