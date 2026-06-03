The Avalanches y Jamie xx van a sonar ‘Every Single Weekend’

The Avalanches vuelven a juntarse con Jamie xx en el segundo adelanto de su próximo álbum, que todavía no ha sido anunciado. Sin embargo, el concepto está quedando cada vez más claro. Tras el excelente adelanto de ‘Together’, The Avalanches nos llevan a la pista de baile más veraniega con ‘Every Single Weekend’. Es la Canción del Día.

Tanto en el primero como en este single, el grupo australiano ha incluido samples de anuncios vintage. Si en ‘Together’ se trataba de un comercial de Toshiba, en ‘Every Single Weekend’ está incluido un breve fragmento de lo que parece ser un anuncio de alguna bebida. En el videoclip, esto se muestra con una marca inventada llamada ‘El Dorado’.

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El tema en sí no es tan rompedor como su predecesor, pero podría llegar a mucha más gente por lo bailongo que es. En la letra, aparecen referencias al «sistema» y al «coste de vivir». The Avalanches han explicado que la temática central de la canción es el disfrute: «Su álbum ‘In Colour’ reavivó nuestra pasión por el sampling, y esta canción va totalmente sobre dejarse llevar, olvidarse de la rutina de 9-5 y disfrutar cada fin de semana».

The Avalanches y Jamie xx ya colaboraron en la canción ‘All You Children’, del disco ‘In Waves’, con gran éxito. Sin embargo, cabe recordar que en ese mismo disco ya existía una versión temprana de ‘Every Single Weekend’ que actuaba a modo de interludio y que también estaba coproducida por The Avalanches.