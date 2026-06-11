Ellie Goulding ajusta cuentas con sus fans en ‘Black Prada Dress’

Ellie Goulding tiene un nuevo disco entre manos, ‘I Know Too Much’, que verá la luz el 4 de septiembre. Su último álbum, ‘Higher than Heaven‘, apareció en 2023, y desde entonces ha mantenido su presencia comercial gracias al éxito dance ‘Miracle‘ junto a Calvin Harris.

¿Qué ofrece Goulding en esta nueva etapa? El primer adelanto, ‘Black Prada Dress’, denota un regreso al pop más mainstream, y si estás pensando en ‘Delirium‘, su disco de 2015, vas por buen camino, ya que este álbum es mencionado en la letra.

- Publicidad -

Lejos de los estilos tropicales de aquella época y de los más alternativos de sus inicios, ‘Black Prada Dress’ ofrece un conjunto de ideas musicales bien integradas dentro de una fórmula pop que nos lleva de una intro pianística hasta un crescendo que desemboca en la euforia.

La mezcla de melodías ultrapop, hooks infalibles, ritmos jersey club y pegadizos teclados new wave, todo ello envuelto en una producción atmosférica y accesible, parece por momentos algo forzada en pos de la comercialidad. Por ello, ‘Black Prada Dress’ suena algo calculada, aunque disfrute pop da un rato.

- Publicidad -

La letra parece hablar de un amor tóxico: el de los fans. Solo así se explican frases tan literales como “I’m trying to be a Hollywood baby, cause you make me feel like London hates me” o la dramática “Don’t want the pills, but you kinda make me think I need ‘em”. Ellie, deja Twitter.

La mención a ‘Delirium’ llega en el pasaje “Taste of fire on my tongue, arms up high delirium”, y otros versos dejan clara la intención lírica, situándose entre la confesión pop y la denuncia directa. “You know every single button to press, only you could call me trashy in my black Prada dress” es la sonora rima central, la del estribillo.

- Publicidad -

La obsesión tóxica del fandom queda reflejada en el pasaje “You’re in my head, you’re in my mind, you’re everywhere like all the time / Is this the way it’s s’posed to be / It doesn’t feel like love to me”. Goulding contesta al odio con amor, en forma de canción pop con claros aires de hit.

