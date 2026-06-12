Ariana Grande exige al ICE que no use su música

La Casa Blanca continúa usando con muy mal gusto música pop para acompañar acciones del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que ha aterrorizado a la población mundial y se ha llevado la vida de varias personas. En esta ocasión, han subido un vídeo a TikTok que incluye ‘Bye’ de Ariana Grande, un tema incluido en su último álbum hasta ahora, ‘eternal sunshine‘.

Ariana Grande ha sido contundente, dejándoles un comentario: “Por favor, no volváis a usar mi música en relación con este sinsentido de barbarie, inhumanidad y atrocidad”. Según informan varios medios, el comentario ha sido ocultado o eliminado por la Casa Blanca, cuando varios fans de Ariana Grande ya habían hecho pantallazos.

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La artista está inmersa en la promoción de un nuevo álbum que sale a finales del próximo mes de julio. De momento conocemos el adelanto ‘hate that i made you love me‘, que ha conseguido ser la canción más escuchada del mundo durante 8 días no consecutivos, en Spotify.

