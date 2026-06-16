Bilbao BBK Live ha compartido los horarios de su 20ª edición, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio con actuaciones destacadas de Robbie Williams, FKA twigs o Lily Allen presentando el enorme ‘West End Girl‘ (2025). JENESAISPOP es medio oficial del evento, que, como es habitual, llega con la programación acompañada de numerosos solapes entre escenarios.

El jueves 9 de julio, el cruce más importante es el de Robbie Williams (22:35), que coincide en parte con Xoel López (23:00). Más tarde, Paris Paloma (21:45) se cruza 10 minutos al inicio con Hemlocke Springs (21:55). FKA twigs (22:50) y Fatoumata Diawara (23:15) coinciden también, así como David Byrne (00:20) y Hoonine (00.30). Después la noche se cierra con otro cruce entre Apparat (1:30) y Calvin Harris (1:40).

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El viernes 10 de julio, Depresión Sonora (18:10) coincide con Yerai Cortés (18:30) por la tarde, mientras que Belle and Sebastian (21:15) y La Paloma (21:30) comparten franja por la noche. El solape entre TOMORA (AURORA y Tom Rowland de los Chemical Brothers) y Juicy BAE es casi pleno también: unos actúan a las 00:10 y el otro a las 00:15. Ya de madrugada, Soulwax y CMAT vuelven a coincidir en horario: ambos actúan a la 1:30.

El sábado 11 de julio, Queralt Lahoz (20:30) e Interpol (20:35) arrancan prácticamente a la vez, mientras que Ralphie Choo y Mind Enterprises coinciden plenamente en su inicio a las 21:50. Más tarde, Lily Allen y Bb trickz comparten exactamente horario a las 00:15, igual que Dellafuente (1:20) y Horsegiirl (1:45), que se encadenan en la madrugada. También hay coincidencia entre Idles (23:00) y Nu Genea (23:15).

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Os recordamos que la programación especial de Bilbao BBK Live, que se desarrollará en la ciudad de Bilbao, incluye actuaciones destacadas de José González u Orkresta, entre otros muchos interesantes y variados. Te la detallamos en este artículo.

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