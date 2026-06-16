Dev Hynes pondrá música a la nueva película de Penélope Cruz

Devonté Hynes, el artista detrás de Blood Orange, volverá al mundo de las bandas sonoras para la nueva película de A24, ‘The Invite’. La cinta está dirigida por Olivia Wilde y se tratará del sexto soundtrack compuesto por Hynes.

La película estará protagonizada por la propia Wilde junto a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton y es en realidad un remake de la comedia española ‘Sentimental’ (2020), de Cesc Gay. En inglés, esta se titula ‘The People Upstairs’. El remake de A24 contará la historia de una noche en la que los personajes de Rogen y Wilde invitan a sus vecinos, Cruz y Norton, a cenar, solo para que los límites y dinámicas de su relación sean cuestionados para siempre.

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Hynes ya ha compartido una pieza de la banda sonora titulada ‘Contentious Environment’, principalmente compuesta por unos violines llenos de suspense. El artista también estaba detrás de la música de ‘Master Gardener’, ‘Passing’, ‘Queen & Slim’, ‘Palo Alto’ y ‘Mainstream’. De hecho, Hynes ha publicado más bandas sonoras que discos de Blood Orange.