PJ Harvey viaja al espacio por el físico Brian Cox en ‘Voyager’

PJ Harvey se encontraba trabajando en su nuevo disco y un nuevo libro, al modo de ‘I Inside The Old Year Dying‘ (2023), cuando se cruzó en su camino otro proyecto. En concreto, el físico británico Brian Cox le pidió un tema para su gira ‘Emergence’.

La canción resultante se llama ‘Voyager’, en homenaje a la sonda espacial «Voyager 1» de Carl Sagan que se envió al espacio en 1977 para explicar el planeta Tierra a cualquier forma de vida extraterrestre inteligente que pudiera interceptarla.

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La autora de álbumes tan célebres como ‘Rid of Me’, ‘Let England Shake‘ o ‘Stories from the City, Stories from the Sea‘, explica su nuevo proyecto: «Siempre me ha fascinado la nave espacial y sus viajes, y qué nos diría si pudiera hablar. Este fue el punto de partida para desarrollar la canción».

Continúa: «La canción ya había cobrado vida como parte del proyecto de mi nuevo álbum cuando Brian Cox me invitó a escribir una pieza para su nuevo show. Le mandé la canción en un audio para ver si le decía algo. Inmediatamente pensé en el sonido de la señal de Voyager volviendo a Tierra y con estas ideas dejé que la canción se desarrollara e hice el arreglo orquestal con Dario Marianelli».

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Professor Brian Cox está acreditado al sintetizador, como también lo está en este instrumento y en la percusión, la misma PJ Harvey. Entre llamadas tipo «escucha mi señal, ¿la seguirás?», el «punto pálido azul» aparece en la letra como homenaje al libro homónimo de Carl Sagan, en concreto en la estrofa:

«Voyager, look back

At a pale-blue dot

All we don’t know

A flake of snow»

