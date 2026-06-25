Hablar de Broken Social Scene es hablar de una de las piezas clave del indie moderno: un colectivo cambiante, casi comunitario, que ayudó a definir la estética del indie rock de los 2000 con discos como ‘You Forgot It in People’ y del que emergieron nombres tan aclamados como Feist o Metric. Su propuesta ofrecía una forma de entender la música como red, colaboración y escena antes que como banda tradicional. Ese legado sigue siendo una referencia para generaciones posteriores de artistas y continúa influyendo en cómo se entiende el indie hoy.

En este contexto, su regreso a los escenarios españoles tiene un valor especial, ya que presentan su primer disco en casi una década. El 21 de septiembre en La Riviera (Madrid) y el 22 de septiembre en Razzmatazz 1 (Barcelona) serán las ocasiones de escuchar ‘Remember the Humans‘ en vivo en nuestro país. Las entradas siguen disponibles.

- Publicidad -

La gira de Broken Social Scene ya está en marcha y, cuando tengo la oportunidad de charlar con Brendan Canning vía Zoom, el artista me atiende desde la habitación de un hotel en San Francisco mientras desayuna. Hablamos de la conexión de ‘Remember the Humans’ con la inteligencia artificial y la política, así como del documental que narra su aparición en la escena indie de Toronto, ‘It’s All Gonna Break’, que acaba de estrenarse internacionalmente.

¿Cuál es la cosa más caótica que ha ocurrido al reunir a tanta gente de nuevo?

Nada realmente caótico; es más bien lo de siempre. Siempre hay mucha gente cuando Broken Social Scene hace lo suyo. Y ahora todos somos mayores y tenemos familia, hijos, sobrino… además de los amigos que has tenido durante años… es como una película divertida ocurriendo todo el tiempo.

- Publicidad -

¿Todos usáis WhatsApp o algo para contactaros?

No. En la banda usamos solo mensajes de texto en grupo. Nadie es realmente de WhatsApp; simplemente escribimos. Cosas como: “hoy la prueba de sonido es a las 11”, “el soundcheck es a las 16”, y así funciona. Nuestro tour manager se encarga de que la logística vaya bien.

¿Cómo suenan las nuevas canciones en directo?

Estamos tocando de media cuatro o cinco canciones nuevas por noche, además de las antiguas. Intentamos abarcar material de tantos discos como hemos publicado.

- Publicidad -

El título del álbum parece una respuesta a ‘You Forgot It in People’. ¿Qué sentís que os faltó decir en aquel disco que necesitabais decir ahora?

No es como volver atrás en el tiempo para decir “deberíamos haber hecho esto hace 22 años”. El título es una respuesta al auge de la IA y, de forma divertida, imagina qué diría la IA si le escribieras “haz un disco que suene como ‘You Forgot It in People’”; probablemente algo como “recuerda a los humanos”. El título se quedó porque refleja dónde estamos como sociedad y la cantidad de atención que se está dando a la IA. También nuestras granjas de servidores son una fuerza muy destructiva para el medio ambiente. Me genera dudas gastar tanto dinero en IA cuando hay gente pasando hambre, muriendo o sin poder pagar atención médica… aunque supongo que el mundo necesita que la tecnología avance; siempre ha sido así.

¿Existe una especie de pánico respecto a la IA, como cuando se da cualquier progreso tecnológico?

En lo personal, y en el punto en el que estoy en mi carrera, no puedo entrar en pánico por la IA. A la banda todavía la contratan para tocar, la gente sigue comprando nuestros discos, y yo sigo hablando con alguien de España para promocionar dos conciertos. Luego voy a una tienda de discos y compro vinilos [enseña los discos a través de la cámara].

¿Qué has comprado?

Un disco de Stephanie Mills y algunos discos de disco y boogie de los 70 y principios de los 80, como Universal Robot Band. Se llama ‘Barely Breaking Even’. Sigo siendo DJ y pincho discos, aunque no lo considero una carrera.

La gente habla de la IA como si fuera una cuestión de “humanos o robots”, pero en realidad se está integrando de forma más sutil. ¿Cómo lo ves?

Obviamente la gente la usa, pero a veces le quita la diversión. Es como cuando tenías que escribir un ensayo sobre Macbeth en el instituto: podías ir a la librería y pedirle a alguien que te resumiera el significado, pero aun así tenías que leerlo. Te pierdes los detalles más finos. En un disco como el nuestro hay muchísimos matices; no puedes enseñar a una máquina a comportarse como un humano, aunque puede acercarse bastante. Y eso estaría bien para mucha gente. Yo, que a veces tengo problemas para usar mis auriculares Bluetooth, tampoco es que la IA me vaya a convencer del todo.

¿Os preguntan mucho los periodistas sobre esto?

Sí, claro, es lo nuevo ahora. Pero no puedes obsesionarte. Quiero decir, hay una guerra ocurriendo y a la gente le interesa más el fútbol… y no me parece extraño; el fútbol también da buenas noticias.

¿Esa tensión es algo en lo que piensas mucho?

Con la edad te das cuenta de cómo las guerras, que parecen lejanas, pueden afectar tu vida directamente. Por ejemplo, el precio del diésel está subiendo mucho, lo que significa que la banda gana menos dinero porque necesitamos combustible para el autobús. Es una forma egoísta de verlo, pero es verdad. La gente está muriendo todo el tiempo…

«Me genera dudas gastar tanto dinero en IA cuando hay gente pasando hambre, muriendo o sin poder pagar atención médica»

Se supone que también debes preocuparte por ti mismo, ¿no?

Por supuesto. Y somos una banda política en la medida en que intentamos aportar cierta unificación a los seres humanos que se sienten polarizados.

¿Te incomoda que vuestra banda no sea más política? ¿Debería serlo?

Creo que si tuviéramos un micrófono más grande seríamos más políticos. U2 no era necesariamente una banda política al principio; con canciones como ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’ casi parecían una banda cristiana. Luego se hicieron muy famosos y Bono empezó a involucrarse en política porque tenía una gran plataforma. Estoy seguro de que ha ayudado de alguna manera. Si tuviera mucho dinero, también haría más trabajo benéfico. Como cualquier persona que se preocupa, das lo que puedes y hasta donde puedes, pero también tienes tus propias facturas.

No te dedicas a la política, así que tampoco tienes una influencia directa en el cambio. ¿Te sientes cómodo con esa limitación del artista, donde tu poder es más simbólico que material?

Como artista intentas escribir algo que sea empático con la humanidad, lo suficientemente evocador como para que alguien ideológicamente muy distinto a ti pueda emocionarse y quizás cambiar el mundo a su manera. Solo intentas formar parte de la conversación y hacer algo útil con tu tiempo mientras estás en la Tierra.

El álbum es muy personal y muestra la complejidad de ser humano. Las letras pueden ser oscuras, aunque la música suene ligera y esperanzadora. ¿Es intencionado ese contraste?

Como no soy el letrista principal en este disco, no puedo hablar de eso en detalle. Pero, a medida que te haces mayor, lidias con la muerte, la pérdida y la tristeza a tu alrededor, y ves el mundo con una perspectiva distinta. Si haces música honesta y empática que refleje el momento en el que vivimos, no puedes hacer lo mismo que hace 20 años, porque ya no eres la misma persona. Intentas ofrecer puntos de vista artísticos sobre cómo sientes las cosas. Siempre hay esperanza en nuestras letras, y esa es una de las razones por las que la gente conecta con la banda.



¿Crees que ‘Relief’ funciona como catarsis emocional dentro del álbum? Yo lo veo así, aunque esté bastante al principio del disco. ¿Qué opinas?

‘Relief’ es de Lisa Lobsinger; ella envió la canción. Como la conocemos, sabemos que viene de un lugar honesto. Ha pasado por muchas cosas emocionalmente. Creo que es un componente necesario del disco. Hay mucha introspección, pero no puedes hacer un álbum solo de eso. Necesitas algo como un ritmo disco, como ‘Relief’ o ‘The Call’, que es mi canción favorita para tocar en directo porque me siento muy libre al tocarla y es muy edificante.

¿Qué puedes decir de ‘Think of You’? La letra parece casi un mantra, una repetición obsesiva. ¿Es sobre el amor o más bien un pensamiento intrusivo?

Esa es una pregunta muy de Kevin Drew; no puedo responderla del todo. Lo que sí puedo decir es que, cuando la escuché por primera vez, no estaba seguro. No la entendía del todo.

¿No te pareció que debiera formar parte del álbum?

No me convencía, pero gana con las escuchas.

«Si tuviéramos un micrófono más grande seríamos más políticos. Como cualquier persona que se preocupa, das lo que puedes y hasta donde puedes, pero también tienes tus propias facturas»

¿Cuál es tu canción favorita del álbum?

Me gustan ‘The Call’ y ‘The Briefest Kiss’. También me gusta mucho ‘Only the Good I Keep’.

Siento que ‘Only the Good I Keep’ tiene mayor equilibrio entre sonido y mensaje. ¿Qué significa para ti?

Para mí es una canción muy Broken Social Scene. Temáticamente, es una progresión natural de lo que hemos estado haciendo durante veinte años. Es más concisa como canción pop, gracias al aporte de Hannah Georgas, que no ha tocado con la banda desde hace tiempo.

¿Cuál es una canción esencial de Broken Social Scene que no sea tan conocida?

Curiosamente, anoche alguien nos dijo que descubrió la banda a través de una cara B llamada ‘Song for Dee’, que escribí sobre la muerte del perro de un amigo mío. La escribí para él y está en el EP de 2010 ‘Lo-Fi for the Dividing Nights’. Comentó que le encantaba esta canción, lo cual es muy inusual. No es el típico clásico de Broken Social Scene del que habla la gente. La letra dice: “You’re such a pretty dog, aren’t you, Dee?”. Me pareció adorable que esta canción haya servido para que alguien descubriera Broken Social Scene.

El documental tiene dos años, pero ahora se estrena internacionalmente. ¿Cómo recuerdas la escena indie canadiense de aquella época?

Cuando empezamos la banda y tocábamos en conciertos, era como una especie de pandilla, no solo nuestra banda. Nunca dudamos de que estábamos haciendo algo bueno, y había mucho apoyo de la comunidad. Los alquileres eran baratos. Eso fue antes de la gran comercialización de Toronto. Había un espíritu local muy fuerte, muy característico de la ciudad. Era una época liberadora, y eso se refleja en la película. Yo ya había estado en otras bandas y todo me parecía distinto con Broken Social Scene: no estábamos persiguiendo nada, solo creíamos en lo que hacíamos. Éramos personas afortunadas que nos encontramos.

¿Alguna escena del documental que os diera risa o vergüenza?

No me da vergüenza en absoluto, pero es bonito ver las imágenes antiguas porque son como una cápsula del tiempo. Debería sentirme muy afortunado de que alguien estuviera siguiéndome a mí y a mis amigos, documentándolo todo, y de que 20 años después a la gente todavía le importe, e incluso salga de casa para ir al cine a ver la película.

¿Sigue habiendo terreno fértil en Toronto para que una banda como BSS exista en la era digital?

Siguen surgiendo escenas locales. Ya no estoy tan conectado como antes porque yo ya estuve ahí. Obviamente nunca será lo mismo. Cuando empezamos, salir a tomar café no era algo habitual; te hacías el café en casa. Ahora hay muchísimas cafeterías distintas y gastas 6 dólares en tu café “de diseño”. Nosotros salimos antes de la “revolución del café”.

