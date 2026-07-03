MNEK presentará su nuevo disco en Barcelona

MNEK ha anunciado una única fecha en España dentro de ‘THE!! BULLDOZER!! TOUR!!’, la gira con la que presentará en directo su segundo álbum de estudio, ‘BULLDOZER!!’. El concierto tendrá lugar el 23 de noviembre de 2026 en la Razzmatazz 3 de Barcelona.

El cantante, compositor y productor británico recorrerá varias ciudades europeas durante el otoño, con una única parada en nuestro país. Será la primera oportunidad para escuchar en directo el repertorio de ‘BULLDOZER!!’, sucesor de su debut ‘Language‘ (2018) casi una década después, y un nuevo capítulo en la carrera de uno de los nombres más solicitados del pop y el R&B contemporáneo. Últimamente, MNEK ha sido coautor de buena parte de los últimos discos de Zara Larsson y FLO.

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Las entradas para el concierto saldrán a la venta general el martes 7 de julio a las 10.00 horas a través de Live Nation y Ticketmaster, con precios desde 27 euros más gastos de distribución. Además, habrá una preventa el lunes 6 de julio a las 10.00 horas para clientes registrados de Live Nation y Live Nation-S.SMusic.

