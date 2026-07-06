Teo Planell desafía al pop actual con la vintage ‘Camila’

Ni siquiera un año después del lanzamiento de ‘Demian‘, su álbum debut, el madrileño Teo Planell anuncia los primeros detalles de su continuación, un trabajo que verá la luz de la mano de Interscope Records y que ha sido grabado en El Royale, el estudio que comparte con Roy Borland en la sierra de Madrid y donde también han grabado artistas amigos como TRISTÁN, mori o Teo Lucadamo.

Aún sin un título conocido, el disco se presenta con ‘Camila’, un nuevo ejemplo de hasta qué punto Planell y todos los artistas asociados a Rusia IDK, directa o indirectamente, van a su bola.

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La Canción Del Día de hoy es una «breve oda al amor», según la nota de prensa, pero es más que eso. Para empezar, estamos ante una balada vintage, de ecos de jazz y blues y coros propios de los grupos vocales de los años 40, del tipo Southern Sons. Un estilo musical tan remoto que no parece realmente viable en el pop actual. Planell opina lo contrario, quizá consciente de que temas como ‘Dreams‘, de las Pied Pipers, sí han encontrado su hueco en TikTok de forma insólita.

Baterías tocadas con escobillas, lo que suena como un contrabajo muy sutil y unos cuidados arreglos de metales van vistiendo una preciosa melodía que, como si estuviera inspirada en las bandas sonoras de las películas de Disney de los años 30, incluye la magia de una flauta, como si fuera Campanilla, de ‘Peter Pan’, esparciendo purpurina sobre la canción. Pero las armonías vocales son, sin duda, las verdaderas protagonistas.

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‘Camila’ se desarrolla lenta y pacientemente, y la instrumentación casi ahoga la voz de Planell, que canta enamorado sobre una chica a la que no puede dejar de observar. Situando la canción en el presente, Planell canta sobre una persona que «brilla como una aparición entre cámaras de vídeo». Justo cuando el ritmo «se despereza» y la canción empieza a coger carrerilla, decide terminar abruptamente, dejando la sensación de que está a punto de empezar la siguiente.

